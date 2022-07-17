В Сербии ввели спецрежим для хорватских дипломатов из-за скандала с Вучичем

Сербия вводит особый режим для хорватских дипломатов из-за запрета президенту страны Александру Вучичу посетить мемориальный комплекс "Ясеновац". Об этом сообщил на брифинге глава МВД Сербии Александр Вулин.

"Внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов", — прокомментировал он такое решение.

Теперь все доверенные лица Хорватии, включая обладателей служебных или дипломатических паспортов, должны будут "специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию" и будут подпадать под особый режим контроля, объяснил Вулин.

Также глава МВД Сербии обвинил власти Хорватии в фашизме, подчеркнув, что "фашисты (то есть члены Европейского союза), не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили".