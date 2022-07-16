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Как проигравшие немецкие офицеры стали нужны новой Германии

Оглавление
Курская дуга
На поле танки грохотали
Подвиг русских
Судьба поверженных

79 лет назад под Прохоровкой сошлись советские и немецкие танки. Кто победил и как сложилась судьба проигравших — до сих пор вызывает вопросы.

Опубликовано 15 июля 2022, 21:40
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Немецкий солдат звонит в штаб с заставы в районе восточнее Курска. Фото © Getty Images / Heinrich Hoffmann / Mondadori

Немецкий солдат звонит в штаб с заставы в районе восточнее Курска. Фото © Getty Images / Heinrich Hoffmann / Mondadori

В 1943 году советские войска продолжали очищать Родину от немецко-фашистских захватчиков. Ещё два года назад враг смотрел на Москву в бинокль, а теперь ему приходится перейти в оборону, но надежда на наступление ещё есть. Для этого нужно остановить Красную армию на Курской дуге.

Курская дуга

Донесение Ш. Радо из Женевы (слева). Операция "Цитадель", генералы после обсуждения, слева — фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Фото © Wikipedia / Главное Развед. Управление Генштаба РККА, © Wikipedia / German Federal Archives

Донесение Ш. Радо из Женевы (слева). Операция "Цитадель", генералы после обсуждения, слева — фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Фото © Wikipedia / Главное Развед. Управление Генштаба РККА, © Wikipedia / German Federal Archives

Весной 1943 года образовался выступ линии фронта у Курска. Так называемая дуга получилась в результате зимнего наступления Красной армии и последовавшего за ним контрнаступления немецких войск. До 5 июля серьёзных боёв в районе Курской дуги не было.

Немецкое командование разработало операцию "Цитадель". Планировалось, что группа армий "Центр" начнёт наступление со стороны Орла, а группа армий "Юг" — из Белгорода. По замыслу Берлина, немецкая военная машина должна была окружить и уничтожить части Красной армии в районе Курска. Гитлер уделял особое внимание "Цитадели", поэтому приказал выделить лучшие подразделения, командиров, оружие и боеприпасы.

Операция "Цитадель". Фото © Wikipedia / German Federal Archives

Операция "Цитадель". Фото © Wikipedia / German Federal Archives

Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира, — говорится в оперативном приказе № 6.

Изначально наступление должно было начаться в мае, но оно постоянно переносилось. И вот 5 июля войска под руководством Гюнтера фон Клюге и Эриха фон Манштейна приступили к операции "Цитадель", которая разрабатывалась в строжайшей секретности. Но всё пошло не по плану с самого начала. И причиной этому послужило то, что сведения о подготовке наступления попали в руки советского генералитета. В связи с этим была разработана Курская стратегическая оборонительная операция.

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Главным боем на Курской дуге стало Прохоровское сражение.

На поле танки грохотали

Танки Т-34 Красной армии, наступающие во время Прохоровского сражения, на Курской дуге, 30 км от города Белгорода. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Танки Т-34 Красной армии, наступающие во время Прохоровского сражения, на Курской дуге, 30 км от города Белгорода. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Изначально немцы хотели попасть к Курску через Обоянь, однако план изменили и решили двинуться на Прохоровку. 12 июля у этого населённого пункта состоялся крупнейший в истории танковый бой. Исследователи считают, что в сражении приняли участие почти 1500 танков и бронемашин, при этом количество техники у сторон было примерно одинаковым.

Со стороны Красной армии в бой шла 5-я гвардейская танковая армия под руководством Павла Ротмистрова и 5-я гвардейская армия под командованием Алексея Жданова.

Гитлеровцы же выставили 2-й танковый корпус СС, в который входили моторизованная дивизия "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер", моторизованная дивизия СС "Дас Рейх" и моторизованная дивизия СС "Мёртвая голова". Ими руководил обергруппенфюрер СС Пауль Хауссер.

Солдаты дивизии СС "Дас Райх" перед Panzer VI Tiger I. Фото © Wikipedia

Солдаты дивизии СС "Дас Райх" перед Panzer VI Tiger I. Фото © Wikipedia

Сражение началось в восемь утра. Советская артиллерия ударила по противнику, а после в бой выдвинулись танкисты. Приближение к противнику вплотную дало преимущество Красной армии, хотя советские машины уступали немецким. Против тяжёлых танков 2-го танкового корпуса СС шли лёгкие (производства СССР и Великобритании).

К 14 часам немецкие войска начали отходить в южном направлении, а к вечеру советские танкисты продвинулись на 12 километров.

После битвы под Прохоровкой. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

После битвы под Прохоровкой. Фото © Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Принято считать, что ни одна из сторон не добилась успеха в Прохоровском сражении. Но стоит посмотреть на дальнейший ход войны. Первое, что удалось сделать, — остановить наступление немцев. Через несколько дней после Прохоровки Красная армия начала крупномасштабное наступление. Уже 5 августа были освобождены Белгород и Орёл, а 23 августа красный флаг развевался над Харьковом.

Подвиг русских

Советские солдаты идут и проезжают мимо горящего среднего танка Т-34 во время Курской битвы. Фото © Getty Images / Hulton Archive

Советские солдаты идут и проезжают мимо горящего среднего танка Т-34 во время Курской битвы. Фото © Getty Images / Hulton Archive

В ходе Прохоровской битвы советские воины проявили массовый героизм. Имена героев навечно останутся в истории.

Танкисты Красной армии во взаимодействии с пехотой контратакуют противника. Фото © Минобороны России

Танкисты Красной армии во взаимодействии с пехотой контратакуют противника. Фото © Минобороны России

Пётр Скрипник погиб на Прохоровском поле. 12 июля 1943 года ему исполнилось 36 лет. На своей боевой машине он ворвался в колонну немецких танков и подбил несколько из них. В ходе боя герой погиб.

Первый танковый таран под Прохоровкой совершил механик-водитель Александр Николаев. 20-летний старший сержант погиб вместе со своим экипажем.

Это не единственные герои, которые 79 лет назад отдали свою жизнь за наше спокойное будущее. Сегодня наследники Скрипника и Николаева продолжают борьбу с приверженцами идей нацизма, с теми, кто на свои шевроны наносит эмблему дивизии СС "Дас Рейх".

Судьба поверженных

Пленный немецкий солдат. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Пленный немецкий солдат. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Командир группы армий "Юг" Эрих фон Манштейн в 1944 году был отправлен в отставку. В мае 1945 года попал в руки британских военнослужащих. Через четыре года он предстал перед судом и был приговорён к 18 годам тюрьмы. Чуть позже срок скостили до 12 лет, а в 1953 году Манштейн оказался на свободе.

Казалось бы, теперь сиди да пиши мемуары. Собственно, это бывший военный и делал, но, не забывая его прежние заслуги, власти провозглашённой Федеративной Республики Германия пригласили Манштейна к себе на работу. Он согласился и стал одним из архитекторов Бундесвера. Скончался бывший руководитель группы армий "Юг" в 1973 году и был похоронен с воинскими почестями.

Эрих фон Манштейн и Пауль Хауссер. Фото © Wikipedia / German Federal Archives, © Wikipedia / German Federal Archives

Эрих фон Манштейн и Пауль Хауссер. Фото © Wikipedia / German Federal Archives, © Wikipedia / German Federal Archives

Пауль Хауссер дожил до 1972 года. В Нюрнберге он был не обвиняемым в военных преступлениях, а свидетелем защиты. Провёл несколько лет в трудовых лагерях и оказался на свободе.

Активно занимался общественной деятельностью. Стал членом Общества взаимопомощи бывших членов войск СС. Кроме того, писал книги. В одной из них он дал понять, что военный блок НАТО является наследником национальных легионов СС. И тут важно помнить о решении Нюрнбергского трибунала.

Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц, которые были официально приняты в члены СС, включая членов Общей СС, войск СС, соединений СС "Мёртвая голова" и членов любого рода полицейских служб, которые были членами СС… Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава, группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали членами этой организации или оставались её членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными, гласит приговор Международного военного трибунала.

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Тяжёлый немецкий танк пересекает русский танковый ров под Белгородом во время Курской битвы. Фото © Getty Images / Sovfoto / Universal Images Group

Схожа ли структура НАТО с войсками СС?

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Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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