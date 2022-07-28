Более 130 украинских военнослужащих ликвидированы под Херсоном и ещё 70 — в ДНР
Минобороны РФ: Батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения", — проинформировал он.
Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, ДНР.
"Уничтожено до 70 человек личного состава и более пяти единиц бронетехники", — отметил Конашенков.
Напомним, что накануне Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 140 целей ВСУ, в том числе боевиков формирования "Чёрная сотня" в ДНР. Кроме того, был нанесён удар по местам дислокации ВСУ в Николаеве, уничтоживший до 200 украинских военных и свыше 20 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.