Более 130 украинских военнослужащих ликвидированы под Херсоном и ещё 70 — в ДНР

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям украинских войск в районе населённого пункта Тополиное Херсонской области батальон 60-й пехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Только за истекшие сутки ликвидировано более 130 военнослужащих данного подразделения", — проинформировал он.

Кроме того, российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск, ДНР.