Почему Россия приберегла самое опасное оружие на потом и не применяет его на Украине Оглавление Последние новости спецоперации Какое оружие Россия ещё не применяла на Украине Что будет, если НАТО нападёт на Россию СВО стала полигоном по испытанию нового оружия России, которое решает поставленные задачи и расширяет возможности армии. Но есть виды вооружений, которые пока не проявили себя на фронте. 91964 91964 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

Последние новости спецоперации

27 июля стало известно, что Воздушно-космические силы РФ впервые применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он построен на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Машина может с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС. Немало новейшего российского оружия прошло обкатку именно на фронтах Украины. Начиная с боевых машин десанта БМД-4М со 100-миллиметровой пушкой 2А70 и заканчивая МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", взорвавшим не только противоядерный бункер ВСУ вместе с запасами "Точек-У", но и самоуверенность командования ВСУ и НАТО.

Показали свою эффективность российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, которые задействованы и в одиночных вылетах, и в качестве боевых звеньев. При решении задач по уничтожению вражеских ПВО "сушки" образуют единую информационную сеть. Сообщалось также об использовании новейшего российского легкого БПЛА из состава комплекса "Ласточка".

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В конце марта – начале апреля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ корректируемым высокоточным снарядом "Краснополь". Активно-реактивный боеприпас выносит бронированную технику противника, без труда уничтожает украинские системы ПВО и РСЗО, при этом сам для противовоздушных систем неуязвим за счёт своих характеристик.

Обеспечение координат даёт беспилотник, который входит в штат установки наряду с артиллерийской системой. А в связке с САУ "Коалиция-СВ" "Краснополь" работает ещё более эффективно. Также российские военные используют реактивную артиллерию — РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Большой вклад вносит новейшая инженерная машина дистанционного минирования "Земледелие", способная за 30 секунд выставить минное поле любой сложности на удалении от пяти до пятнадцати км. В конце мая ВС РФ задействовали БМПТ "Терминатор". На участке Попасная – Северодонецк танковые группы, в которые он входил, не только организовали окружение частей ВСУ, но и загнали передовые подразделения украинской армии в огневой мешок.

Некоторые виды оружия способны не только сокрушать противника, но и подавлять его психологически, как "прыгающие" ПТКМ-1Р или противокрышевые мины. Может быть, они и не впервые использованы, но именно в ходе СВО остановили целое контрнаступление противника под Херсоном.

Какое оружие Россия ещё не применяла на Украине

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Несмотря на широчайший спектр средств, используемых Армией России в СВО, многие виды оружия до сих пор не задействованы. У экспертов, в частности, американцев из 19FortyFive, к примеру, вызывает недоумение, почему русские до сих пор не выкатили один из главных козырей — танк Т-14 "Армата". Аналитик издания 19FortyFive Алекс Бетли отметил, что эти танки пригодились бы ВС РФ на поле боя.

Т-14 мог бы быстро преодолевать большие участки территории благодаря своему 1500-сильному двигателю и большому запасу топлива. Он также мог бы нейтрализовать украинскую пехоту издалека, используя новые снаряды и систему управления огнём. Их тестировали в Сирии, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях, и применение танков этого поколения выглядело бы логичным Алекс Бетли Аналитик издания 19FortyFive

Однако этому есть объяснение. На Украине Армия России использует классическую систему сухопутных войск с новыми тактическими манёврами, лишающими ВСУ возможности предугадать следующий шаг наших танкистов. Т-14 в такой конфигурации испытывать пока нет смысла, а новые схемы применения техники — ещё в работе.

Не видно на фронте и беспилотников "Охотник", "Иноходец", "Альтиус". Это ударные машины, которые должны были использоваться российской армией в первую очередь, но по непонятным причинам массового применения ударных дронов (полноценных управляемых машин, а не беспилотников-камикадзе) на Украине пока нет, хотя с момента начала "Операции Z" прошло уже 5 месяцев. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, некоторые системы не используются, потому что их отложили "на сладенькое".

Мы понимаем, что они (НАТО) нас изучают, поэтому у нас, если работает "Тор", то "Тор-М1", если "Бук", то "Бук-М2". А "Бук-М3" пока не задействуем, "Тор-М2" с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдём на более совершенную Алексей Леонков военный эксперт

До сих пор на территории Украины не используются ударные версии роботов "Уран". Модификация для разминирования дорог и полей работает в составе инженерных войск с начала "Операции Z", однако противотанковые роботы по-прежнему не воюют в первых рядах вместе с пилотируемой техникой.

Что будет, если НАТО нападёт на Россию

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

По поводу некоторых видов оружия доподлинно не известно, используются ли они. К примеру, стратегическая крылатая ракета Х-101 класса "воздух-земля" с технологией сниженной радиолокационной заметности. Её может использовать дальняя авиация, но данные по применению на Украине пока отсутствуют, хотя Ту-22М3 и Ту-160 продолжают дежурить "по-боевому" даже во время СВО. В арсенале у России есть и комплексы РЭБ "Палантин-К" и "Красуха", которые бы позволили более эффективно справляться с вражескими БПЛА, но данных об их применении на Украине практически нет. На учениях эти комплексы не раз использовались в паре с дальнобойной реактивной артиллерией, например, комплексами "Ураган-1М" с дальностью стрельбы до 200 километров. Самым активным образом тестируется авиационное вооружение. Например, ракеты ЛМУР для самолётов и вертолётов, способные (буквально) попадать в открытую форточку вражеских объектов.

По мнению военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, Российская армия пока не прибегала к широкому использованию РСЗО большой дальности. В мае сообщалось о применении новейших лазерных комплексов "Задира" и "Пересвет", однако, где были задействованы эти устройства, пока не известно.

Не стоит забывать, что Россия до сих пор использует группировку мирного времени, а не полноценную мобилизованную армию. Для большинства типов современного оружия нет соответствующих задач, поскольку имеющееся оружие и так прекрасно с задачей справляется. В свете того, что Армия России бережёт мирную инфраструктуру Украины, эффект новинок отечественного оборонного комплекса мог бы быть слишком велик и разрушителен. Но это не значит, что смертоносные новинки не будут пущены в ход в случае наступления времени "Ч", если Киев или его западные партнёры перешагнут красную черту, которую Россия уже давно обозначила.

Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Следует ли России пускать в ход самое современное оружие? 0 Да, стоит Нет, не стоит Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев