Почему Россия приберегла самое опасное оружие на потом и не применяет его на Украине
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СВО стала полигоном по испытанию нового оружия России, которое решает поставленные задачи и расширяет возможности армии. Но есть виды вооружений, которые пока не проявили себя на фронте.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
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27 июля стало известно, что Воздушно-космические силы РФ впервые применили на Украине новый авиационный разведывательный комплекс. Он построен на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Машина может с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС. Немало новейшего российского оружия прошло обкатку именно на фронтах Украины. Начиная с боевых машин десанта БМД-4М со 100-миллиметровой пушкой 2А70 и заканчивая МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", взорвавшим не только противоядерный бункер ВСУ вместе с запасами "Точек-У", но и самоуверенность командования ВСУ и НАТО.
Показали свою эффективность российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57, которые задействованы и в одиночных вылетах, и в качестве боевых звеньев. При решении задач по уничтожению вражеских ПВО "сушки" образуют единую информационную сеть. Сообщалось также об использовании новейшего российского легкого БПЛА из состава комплекса "Ласточка".
Фото © Телеканал Звезда
В конце марта – начале апреля Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ корректируемым высокоточным снарядом "Краснополь". Активно-реактивный боеприпас выносит бронированную технику противника, без труда уничтожает украинские системы ПВО и РСЗО, при этом сам для противовоздушных систем неуязвим за счёт своих характеристик.
Обеспечение координат даёт беспилотник, который входит в штат установки наряду с артиллерийской системой. А в связке с САУ "Коалиция-СВ" "Краснополь" работает ещё более эффективно. Также российские военные используют реактивную артиллерию — РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Большой вклад вносит новейшая инженерная машина дистанционного минирования "Земледелие", способная за 30 секунд выставить минное поле любой сложности на удалении от пяти до пятнадцати км. В конце мая ВС РФ задействовали БМПТ "Терминатор". На участке Попасная – Северодонецк танковые группы, в которые он входил, не только организовали окружение частей ВСУ, но и загнали передовые подразделения украинской армии в огневой мешок.
Некоторые виды оружия способны не только сокрушать противника, но и подавлять его психологически, как "прыгающие" ПТКМ-1Р или противокрышевые мины. Может быть, они и не впервые использованы, но именно в ходе СВО остановили целое контрнаступление противника под Херсоном.
Какое оружие Россия ещё не применяла на Украине
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Несмотря на широчайший спектр средств, используемых Армией России в СВО, многие виды оружия до сих пор не задействованы. У экспертов, в частности, американцев из 19FortyFive, к примеру, вызывает недоумение, почему русские до сих пор не выкатили один из главных козырей — танк Т-14 "Армата". Аналитик издания 19FortyFive Алекс Бетли отметил, что эти танки пригодились бы ВС РФ на поле боя.
Т-14 мог бы быстро преодолевать большие участки территории благодаря своему 1500-сильному двигателю и большому запасу топлива. Он также мог бы нейтрализовать украинскую пехоту издалека, используя новые снаряды и систему управления огнём. Их тестировали в Сирии, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях, и применение танков этого поколения выглядело бы логичным
Однако этому есть объяснение. На Украине Армия России использует классическую систему сухопутных войск с новыми тактическими манёврами, лишающими ВСУ возможности предугадать следующий шаг наших танкистов. Т-14 в такой конфигурации испытывать пока нет смысла, а новые схемы применения техники — ещё в работе.
Не видно на фронте и беспилотников "Охотник", "Иноходец", "Альтиус". Это ударные машины, которые должны были использоваться российской армией в первую очередь, но по непонятным причинам массового применения ударных дронов (полноценных управляемых машин, а не беспилотников-камикадзе) на Украине пока нет, хотя с момента начала "Операции Z" прошло уже 5 месяцев. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, некоторые системы не используются, потому что их отложили "на сладенькое".
Мы понимаем, что они (НАТО) нас изучают, поэтому у нас, если работает "Тор", то "Тор-М1", если "Бук", то "Бук-М2". А "Бук-М3" пока не задействуем, "Тор-М2" с 16 ракетами тоже пока придерживаем. Фактически они изучают ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдём на более совершенную
До сих пор на территории Украины не используются ударные версии роботов "Уран". Модификация для разминирования дорог и полей работает в составе инженерных войск с начала "Операции Z", однако противотанковые роботы по-прежнему не воюют в первых рядах вместе с пилотируемой техникой.
Что будет, если НАТО нападёт на Россию
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
По поводу некоторых видов оружия доподлинно не известно, используются ли они. К примеру, стратегическая крылатая ракета Х-101 класса "воздух-земля" с технологией сниженной радиолокационной заметности. Её может использовать дальняя авиация, но данные по применению на Украине пока отсутствуют, хотя Ту-22М3 и Ту-160 продолжают дежурить "по-боевому" даже во время СВО. В арсенале у России есть и комплексы РЭБ "Палантин-К" и "Красуха", которые бы позволили более эффективно справляться с вражескими БПЛА, но данных об их применении на Украине практически нет. На учениях эти комплексы не раз использовались в паре с дальнобойной реактивной артиллерией, например, комплексами "Ураган-1М" с дальностью стрельбы до 200 километров. Самым активным образом тестируется авиационное вооружение. Например, ракеты ЛМУР для самолётов и вертолётов, способные (буквально) попадать в открытую форточку вражеских объектов.
По мнению военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева, Российская армия пока не прибегала к широкому использованию РСЗО большой дальности. В мае сообщалось о применении новейших лазерных комплексов "Задира" и "Пересвет", однако, где были задействованы эти устройства, пока не известно.
Не стоит забывать, что Россия до сих пор использует группировку мирного времени, а не полноценную мобилизованную армию. Для большинства типов современного оружия нет соответствующих задач, поскольку имеющееся оружие и так прекрасно с задачей справляется. В свете того, что Армия России бережёт мирную инфраструктуру Украины, эффект новинок отечественного оборонного комплекса мог бы быть слишком велик и разрушителен. Но это не значит, что смертоносные новинки не будут пущены в ход в случае наступления времени "Ч", если Киев или его западные партнёры перешагнут красную черту, которую Россия уже давно обозначила.
Следует ли России пускать в ход самое современное оружие?