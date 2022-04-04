"Выключатель" ПВО: почему армия Украины опасается российских снарядов "Краснополь" Оглавление Какое оружие применяет Россия на Украине Как работают ПВО и снаряд "Краснополь" Какие объекты ВСУ уничтожены высокоточным оружием Есть ли шансы у Украины в войне Уникальное оружие применяется Российской армией для уничтожения особо важных целей. Много лет "Краснополь" пытаются скопировать зарубежные страны, но успехов в этом направлении практически нет. 52317 52317 Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Какое оружие применяет Россия на Украине

Недавно Минобороны опубликовало видео уничтожения пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ корректируемым снарядом "Краснополь". Точное попадание снаряда обеспечил беспилотник, произведя лазерное наведение на цель . Американские военные эксперты признают, что аналогов у российского снаряда мало и все они уступают по дальности и точности. Высокоточное оружие в "Операции Z" вообще играет решающую роль. Оно позволяет контролировать воздушное пространство и прицельно уничтожать военные объекты противника, сохраняя гражданскую инфраструктуру.

Осколочно-фугасный снаряд "Краснополь" называют сложным термином — активно-реактивный боеприпас. По сути, "Краснополь" — это обычный снаряд к артиллерийскому орудию, но с дополнительным двигателем и такими же элементами управления, как у крылатой ракеты. Его создавали для артиллерийских систем САУ "Коалиция-СВ", "Мста-С", "Мста-Б". Первый "Краснополь" ещё советский. "М", "М-2" и "Д" уже российские модификации. "Краснополь М" с полностью российскими комплектующими появился в 1991–1992 годах, и с 1995 года после серии тестовых стрельб принят на вооружение. В первой половине 90-х впервые представлен на оружейной выставке Ближнего Востока IDEX, где в ходе демонстрации возможностей поразил цель 39 раз из 40, находясь от неё на расстоянии 20 км, причём снаряды были "уложены" в квадрат 5х5 метров.

Уничтожение высокоточным боеприпасом "Краснополь" замаскированного пункта управления ВСУ в Киевской области. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что на вооружении Российской армии находится сразу несколько типов таких снарядов, что позволяет поражать любые цели.

Есть две модификации, которые у нас используются. Это "Краснополь М", "М-2" и подозреваю, что сейчас тестируют "Краснополь Д". Модификации "М-2" нужна лазерная корректировка, он крайне эффективен при работе со статичными целями, его дальность — до 30 км. Модификация "Краснополь Д" позволит с такой же результативностью поражать движущиеся цели. В него поставят небольшой модуль "Глонасс", что добавит управляемую часть. Это актуально для береговой артиллерии, которая такими снарядами сможет поражать десантные корабли, движущиеся к берегу Алексей Леонков военный эксперт

По словам эксперта, "Краснополь" применяется против бронированной техники противника, уничтожает украинские системы ПВО и РСЗО, за счёт своих характеристик снаряд неуязвим для противовоздушных систем ВСУ. А в ходе спецоперации наша армия усовершенствовала расчёты, достигнув изначально заявленной концепции "один снаряд — одна цель". За это его и ценят российские военные. Эффективность поражения статичных целей в радиусе 30 км — 96%. За счёт управляемости и высокоточности снаряды не только позволяют экономить боеприпасы, но и благодаря сокращённому до минимума времени развёртывания исключают вероятность накрытия позиции ответным огнём противника.

Для увеличения дальности и корректировки полёта в "Краснополе" установлен пороховой реактивный заряд и стабилизаторы. Используемые калибры — 152 или 155 мм — в зависимости от модификации. Температурный диапазон применения "Краснополя-М2" очень широк — от -40 °C до +60 °C. Как недавно отметил редактор издания 19ForyFive, экс-офицер армии США Брент М. Иствуд, "Краснополь" не требует корректировки, работает и днём, и ночью без снижения эффективности. Применяется он как с закрытых, так и с открытых огневых позиций. Это, как отмечают американские аналитики из National Interest, позволило Российской армии "истощить ПВО Украины и стереть очаги сопротивления".

Как работают ПВО и снаряд "Краснополь"

Принцип действия "Краснополя" прост: на передовой находятся артиллерийские наводчики или беспилотник. При обнаружении цели они подсвечивают объект лазером и вызывают огонь. "Краснополь" за счёт очень точного наведения поражает эту цель. Можно ещё стрелять по координатам. Если известны координаты цели, подсветку цели осуществляет беспилотник. На практике свою эффективность комплекс показал в ходе выполнения спецоперации в Сирии, там же впервые были использованы лазерные целеуказатели, стоявшие на российских беспилотниках. Тогда "Краснополями" были уничтожены силы боевиков, атаковавших авиабазу ВКС Хмеймим. Также в провинции Идлиб "Краснополями" были уничтожены цеха по сборке и хранению БПЛА, которые использовали террористы.

Военнослужащие собирают корректируемый артиллерийский боеприпас "Краснополь" во время учений артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) на Юргинском военном полигоне. 19 августа 2021 года. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Когда его тестировали в Сирии, создавали разведывательно-огневой контур, то есть обеспечение координат давал беспилотник, который входит в штат установки наряду с артиллерийской системой. В настоящее время в связке с САУ "Коалиция-СВ" будет работать ещё более эффективно. Там вообще необитаемая башня, где боевой модуль позволяет очень точно настраивать наведение, что повысит эффективность Алексей Леонков военный эксперт

Какие объекты ВСУ уничтожены высокоточным оружием

После Сирии военные и разработчики продвинулись в применении "Краснополя" далеко вперёд, не только доведя до совершенства саму систему, но и максимально отработав навыки использования этого оружия. Сейчас "Краснополь" в модификациях "М" и "М-2" значительно облегчает российским военным работу по выведению из строя инфраструктуры ВСУ — достаточно одного снаряда с тонкой настройкой и точным наведением, чтобы от цели не осталось даже крупных фрагментов.

По сообщению Министерства обороны, в конце марта высокоточным ударом "Краснополя" был уничтожен опорный пункт националистов. С помощью этого высокоточного оружия значительно истощены силы ВСУ на киевском и черниговском направлениях. Среди них — зенитно-ракетные комплексы С-300 и мобильные ЗРК "Бук", что ослабило потенциал противовоздушной обороны противника. Ранее "Краснополь" уничтожил БМП и командный пункт украинской армии.

Есть ли шансы у Украины в войне

Аналитики армии США высоко оценивают возможности "Краснополя". И по простоте использования, и по эффективности поражения целей прямых аналогов ему нет даже в самых развитых армиях мира.

У американцев самый известный аналог — M982 Excalibur калибра 155 мм. Но у них этот снаряд встал на вооружение гораздо позже, чем у нас, примерно лет через 10. В их снарядах стоит система управления инерциальная и GPS. Правда, цена их снаряда выше раза в четыре-пять, чем у нас. Экспортный вариант "Краснополя" не превзойдён по степени востребованности — его активно закупают Китай и Индия Алексей Леонков военный эксперт

По словам американского военного эксперта и экс-офицера Брента М. Иствуда, "Краснополь" — один из таких боеприпасов, которыми стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника с точностью до метра.

Долгое время скопировать "Краснополь" пытались на Украине. Управляемый комплекс артиллерийского вооружения назвали "Квитнык" и в 2015 году даже успели испытать, однако полноценного производства и тем более боевого применения так и не случилось. Многие военные эксперты отмечают, что противнику ещё не раз предстоит "оценить" совершенство российского оружия, в частности в ходе операции по окончательному освобождению Донбасса, где практически заблокирована основная украинская группировка численностью около 50 тысяч военных. Решающее сражение потребует значительного количества высокоточного оружия, и для "Краснополя" там явно найдётся работа.

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь Максимальная дальность снаряда "Краснополь" составляет 0 20 километров 10 километров 45 километров 150 километров

Авторы Евгений Жуков