Почему ВСУ оказались бессильны перед секретными ракетами "305" Оглавление Тактика России на Украине Ракета ЛМУР, или "Изделие 305" Карта боевых действий на Украине "Аллигаторы" и "Ночные охотники" против ПВО Украины Эти ракеты считаются наиболее перспективными в линейке отечественного вооружения и на несколько поколений опережают как американские "Хеллфаеры", так и российские "Вихри". 27557 27557 Камов Ка-52 "Аллигатор". Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Тактика России на Украине

Информация о применении малогабаритных высокоточных ракет российской авиации появилась спустя три месяца после начала специальной военной операции на Украине. От традиционных противотанковых ракет, которые экипажи российских вертолётов Ка-52 и Ми-28НМ использовали в Сирии, новые ракеты отличались как методом наведения, так и технологиями поражения целей, из-за которых в конечном счёте пришлось менять и тактику. Первое применение лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) показало, что всего один боеприпас может превращать вертолёты из обычного летательного аппарата в комплекс применения высокоточного оружия.

Главной отличительной чертой ЛМУР стала дальность применения — значительное количество ракет экипажи вертолётов применяли с дистанции десять и более километров. На кадрах применения таких ракет хорошо видно, что ключевым элементом боеприпаса является телевизионная головка самонаведения, которая захватывает цель и не выпускает её из поля зрения до момента взрыва. Наиболее активно эти ракеты российская авиация применяла в северном наступлении на Соледар – Лисичанск. В ходе ночных рейдов авиации удалось уничтожить не только ангары с техникой ВСУ, но и значительное количество боеприпасов, которые украинская армия могла использовать против российских войск.

Использование ЛМУР вписалось в тактику российских войск на Украине и позволило действовать с максимально возможной дистанции до полного уничтожения сил ВСУ на нужном участке. Собеседники Лайфа в зоне СВО отмечают, что с помощью этих ракет вертолёты Ка-52 и Ми-28НМ помогли расчистить дорогу Российской армии на Северодонецк.

Полёт ракеты "305" над целью. Видео © Telegram / Война. История. Оружие (Каптёрка админов)

Ракета ЛМУР, или "Изделие 305"

По некоторым данным, производство ракеты ЛМУР началось ещё в 2016 году. Первым заказчиком боеприпаса стала Федеральная служба безопасности, однако лёгкая ракета, изначально спроектированная для вертолётов специального назначения ФСБ, приглянулась и военным. Публично ракету впервые показали на форуме "Армия-2021", однако тогда внимания к уникальному боеприпасу было минимум. В ходе СВО на Украине ЛМУР показали себя с наилучшей стороны. По сведениям источника Лайфа, близкого к оборонному комплексу страны, ракеты "значительно превосходят зарубежные аналоги по дальности применения". В первую очередь под зарубежными аналогами имеются в виду американские ракеты AGM-114 Hellfire и британские ПТУР Brimstone. Последние поставлялись на Украину в рамках пакета военной помощи, но широкого применения не нашли.

Известно, что система наведения ЛМУР комбинированная, с инерциально-спутниковым наведением на маршевом участке и круглосуточной тепловизионной головкой самонаведения. Полёт ракеты сопровождается по радиоканалу и на конечном участке, в случае необходимости или ухода цели за пределы видимости оператор может перенацелить боеприпас самостоятельно.

Вертолёты Ми-8 ФСБ России с пусковыми модулями ракет ЛМУР. Фото © forum.dcs.world

Карта боевых действий на Украине

По некоторым данным, впервые ракеты ЛМУР (другое название — "Изделие 305") были применены российской авиацией ещё в феврале 2022 года при наступлении союзных сил на Мариуполь. Тогда в ходе ночных вылетов с помощью пяти вертолётов (три Ка-52М и пара Ми-28НМ) удалось уничтожить значительное количество украинской техники, что позволило войскам прорвать оборону ВСУ в Мариуполе и начать зачистку промзоны. 25 килограммов боевой части оказалось достаточно, чтобы уничтожать не только технику, но и огневые точки противника без серьёзного ущерба для зданий, что на отдельных участках наступления приводило к любопытным эпизодам. Так, в Мариуполе огневая позиция снайперов ВСУ была уничтожена попаданием в открытое окно гаража, в котором засели украинские военные.

Вертолёт Ка-52М с ракетами ЛМУР. Фото © bmpd.livejournal.com

Интересно, что целеуказание ракета может получать не только от оптических приборов вертолёта, но и с беспилотника. Для этого в боевую машину устанавливается прибор АС-БПЛА, который позволяет принимать данные с ближайшего аппарата-разведчика. По итогам первых месяцев СВО в работе у российских оружейников была и функция удалённого применения вооружения экипажем вертолёта с разведывательного беспилотника.

"Аллигаторы" и "Ночные охотники" против ПВО Украины

Применение ЛМУР на Украине позволило российским военным решить сразу несколько ключевых задач. Первой и главной из них стала стрельба по цели, дальность которой слишком велика для традиционных противотанковых ракет. Несмотря на то что ЛМУР оказалась вдвое медленнее ракет "Вихрь", дальность пуска ракеты по цели была втрое выше — 25 километров вместо восьми. Технологичность ракеты позволила изменить и тактику. Теперь вместо ударов с кабрирования (резкого набора высота с задиранием носа) вертолёты могут стрелять по цели в режиме висения, за пределами зоны обстрела и ниже радаров ПВО вероятного противника.

Боевая работа вертолётов Ка-52 в зоне СВО. Видео © Teleram / Оперативные сводки

Особо эффективной в этом смысле оказалась связка вертолётов Ка-52М и "Ночных охотников" Ми-28НМ с надвтулочной РЛС (шариком над несущим винтом). При выполнении боевых вылетов на позиции ВСУ в ночное время Ми-28НМ работал как разведчик и целеуказатель, а ударные Ка-52М выполняли пуски по целям, после чего группа ныряла под радары на минимальную высоту и уходила обратно на аэродром.

Применение ЛМУР на Украине показало, что управляемые ракеты, которыми оператор вооружений может стрелять на значительном удалении от цели, необходимы и другим летательным аппаратам. В обозримом будущем (вероятно даже, что до конца СВО) эти ракеты появятся в арсенале штурмовиков Су-25СМ и ударных дронов "Иноходец", частично выполняющих функции ударных машин при разведке позиций противника.

В обозримом будущем ЛМУР будут доработаны, не исключено, что на завершающем этапе СВО будут применяться и более дальнобойные ракеты. Конструкция боеприпаса позволяет устанавливать более крупные ускорители и топливные ёмкости. Технически возможно увеличить дальность пуска таких ракет до 50, 75 и даже 90 километров. Ударные вертолёты Ка-52М смогут нести по четыре таких ракеты на внешних подвесах. Арсенал штурмовиков Су-25СМ будет внушительнее — до 12 ракет ЛМУР.

Если разработчики оружия и производители успеют уложиться в сроки, то дальнобойные ракеты практически полностью исключат необходимость вертолётам ВКС появляться в зоне действия ПВО противника, а все пуски будут производиться с безопасных дистанций, на которых перехват и вертолётов, и ракет будет невозможен.

Ракета ЛМУР. Фото © topwar.ru Когда у ВКС появятся ракеты ЛМУР с дальностью 75–90 километров? 0 До конца лета Осенью Ближе к зиме Они уже есть, просто пока не рассекретили

Авторы Сергей Андреев