Адмирал Осипов: ЧФ завоевал господство в Азовском и контролирует часть Чёрного моря

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) Игорь Осипов в обращении в преддверии Дня ВМФ отметил заслуги российских военно-морских сил в ходе "Операции Z", в том числе и установление контроля в северо-западной части Чёрного моря. Видео с его речью публикует телеканал "Звезда".

Командующий Черноморским флотом Игорь Осипов в преддверии Дня ВМФ отметил успехи российских военно-морских сил в рамках спецоперации. Видео © Telegram / @ZvezdaNews

"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль на северо-западной части Чёрного моря", — сказал командующий ЧФ.

Осипов добавил, что корабли и авиация уничтожают критически важные объекты врага и поддерживают наступательные действия сухопутной группировки войск. Также, по словам адмирала, "теперь уже ни у кого нет сомнений, насколько важно России иметь современный, мощный и боеготовый Военно-морской флот".