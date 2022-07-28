Для чего Россия создаёт гиперзвуковой комплекс "Змеевик" и где его применят в первую очередь Оглавление Новейшее оружие России – 2022 БРК "Бастион" — характеристики, дальность стрельбы Карта боевых действий на Украине Крылатые ракеты стали основным оружием СВО. Помимо "Калибров" армия активно применяет ракеты "Оникс", у которых в ближайшее время может появиться "старший брат". 23746 23746 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Новейшее оружие России – 2022

Несколько дней назад стало известно, что для Армии России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету "Змеевик". По предварительным сведениям, она будет предназначена для борьбы с крупными надводными целями на большой дальности. Официальной информации пока нет. На реутовском НПО машиностроения, где, вероятно, и создаётся комплекс, пока не дают комментарии, но эксперты, в том числе зарубежные, уже успели оценить возможности нового оружия.

13 июля американское издание The Drive написало, что, по всей видимости, Россия работает над тем, чтобы добавить противокорабельную баллистическую ракету к своей существующей стратегии A2/AD (воспрепятствование доступу / запрещение зоны).

— "Змеевик" потенциально может придать новую мощную динамику стратегии A2/AD, включающей в себя различные ракеты береговой обороны и разрабатываемые гиперзвуковые противокорабельные ракеты, — пишет The Drive. Можно предположить, что сообщение о "Змеевике" связано с заявлением НПО машиностроения, сделанным в конце прошлого года, о том, что под ракету "Циркон" адаптируют береговой комплекс "Бастион".

Напомним, в марте этого года заместитель гендиректора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщал, что предприятие также обладает большим заделом по авиационной версии ракеты "Циркон". Он отмечал, что "Циркон" изначально разрабатывается и в морском, и в авиационных вариантах, но на первом этапе было принято решение сосредоточиться на морской версии ракеты.

БРК "Бастион" — характеристики, дальность стрельбы

Первый пуск крылатой ракеты "Оникс" БРК "Бастион" Тихоокеанского флота на Чукотке. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Минобороны России

Можно предположить, что по своему составу и принципам работы "Змеевик" будет похож на "Бастион", который наряду с "Калибрами" смело можно назвать "рок-звездой СВО". Будет логично прочертить преемственность от "Бастиона" к "Змеевику", новому эволюционному этапу БРК.

"Бастион" (по классификации НАТО SSC-5 Stooge) — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс". Он универсален по типу носителя, и его можно размещать на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и наземных пусковых установках.

Он был специально создан для уничтожения морских и наземных целей на больших расстояниях. Одна батарея комплекса "Бастион" включает в себя четыре подвижные пусковые установки К-340П (всего восемь ракет), машину для боевого управления, машину обеспечения, четыре транспортно-заряжающие машины К-342Р. Высота полёта противокорабельной ракеты составляет до 14 километров на маршевом участке и 10–15 метров на конечном участке траектории. Дальность поражения целей в некоторых модификациях "Оникса" — до 800 километров и до 120 километров при высотной траектории. Переход в боевое состояние осуществляется меньше чем за пять минут. Отличительной чертой ракеты является возможность перенацеливания боевой части на стационарные объекты. Сложности нет — достаточно перевести один переключатель на корпусе в другое положение.

— Высокая скорость и выход на цель по пикирующей траектории делают перехват практически невозможным. А трёхсоткилограммовая боеголовка способна нанести сокрушительный урон даже крупному кораблю, — констатировал Себастьян Роблин из журнала The National Interest.

Стартовая масса ракеты "Оникс" — 3 тонны, масса боевой части — 300 килограммов. Ракета летит по комбинированной и низковысотной траектории. Система управления — инерциальная с радиолокационной головкой самонаведения. Первый в истории случай использования такого оружия в боевой обстановке был зафиксирован в Сирии в ноябре 2016 года.

В марте 2022 года Минобороны РФ впервые опубликовало видео пуска ракет данного комплекса, нацеленного на объекты инфраструктуры ВСУ. В том же месяце с помощью "Бастионов" были уничтожены разведцентры ВСУ в Одесской области. 24 июля поступило сообщение, что БРК "Бастион" нанёс удар по позиции ЗРК С-300 украинской армии под Одессой.

В марте 2014 года "Бастион" стал щитом Крыма и вскоре вынудил натовские корабли отойти подальше от побережья полуострова. Сейчас он обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров и поражает военную инфраструктуру противника с берега — корабли ударных групп, морские конвои, десантные силы, катера, одиночные корабли, надводные стационарные и наземные цели. Но совершенству нет предела, и поэтому сейчас "Бастион" дорабатывается под гиперзвук.

Что такое российский гиперзвук, знают даже те, кто далёк от военной тематики. Настоящей мировой сенсацией стало применение ВКС России гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в марте этого года. Как никогда стало очевидно отставание США по гиперзвуку от России. В мае США, обескураженные успехом России, с горем пополам и с четвёртой попытки испытали ракету ARW, но её гиперзвуком можно назвать с натяжкой.

"Кинжал" — свершившийся факт. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что оснащение БРК "Бастион" новыми гиперзвуковыми ракетами станет новым шагом, который ещё сильнее увеличит отрыв России от НАТО по гиперзвуку.

О "Змеевике" пока мало сведений, но уже ясно, что это может быть система морского базирования с увеличенной дальностью поражения. Тот же "Бастион", но уже не со сверхзвуковыми ракетами, а с гиперзвуком. Просто посмотрите историю наших "Бастионов" и "Балов". Они все созданы на базе противокорабельных ракет. И, скажем так, на место "Ониксов" встанут "Цирконы". И, понятное дело, если "Змеевик" появится, то под него будет сделан и наземный вариант в том числе Алексей Леонков Военный эксперт

Некоторые эксперты предполагают, что в качестве разгонного блока "Змеевика" может быть использован двигатель от "Искандера" или от РС-26 "Рубеж", а второй ступенью может стать ускоритель от "Кинжала" или адаптированного "Циркона".

Если будет выбрана именно эта схема, то дальность действия ракеты "Змеевик" может возрасти до 6 тысяч километров (у "Оникса" этот показатель значительно скромнее — 500–800 километров). Скорость "Змеевика" может составить 8 чисел Маха, то есть 10,2 тысячи километров в час, или 3 километра в секунду. Соответственно, время подлёта может составить примерно минуту. Перехватить (как и отследить или обнаружить) её не сможет ни один вражеский радар. Гиперзвуковая скорость позволит ракете даже без боевой части уничтожить боевой корабль, а авианосец пробить насквозь. Подрыв боевой части многократно усилит разрушительное действие кинетической энергии корпуса ракеты. Боевая часть может быть фугасной, проникающей или вообще ядерной.

Карта боевых действий на Украине

Применение БРК "Бастион". Кадр из видео © YouTube / Минобороны России

Применение настолько совершенного оружия в ходе спецоперации — вопрос дискуссионный. И сейчас никто не сможет точно сказать, будет ли использован "Змеевик" против ВСУ. На данный момент оружие проходит комплекс мероприятий, которые доведут его до серийного производства, там множество испытаний, в том числе государственных.

Теоретически после создания "Циркона" никаких преград с размещением "Змеевика" в непосредственной близости от зоны конфликта нет. Ведь, по сути, это уже не фантастика, а реальность, к которой отечественный ОПК шёл много лет, это результат эволюции российского оружия, начатой в нулевых. Простая арифметика: "Бастион" + "Циркон" = "Змеевик".

Можно предположить, что Армия России получит "Циркон" на колёсах, который невозможно отследить и перехватить. Некоторые военные эксперты отмечают потребность Армии России в гиперзвуковых БРК. К примеру, с берега обычной противокорабельной ракетой авианосец поразить проблематично.

Кадр из видео © YouTube / Минобороны России Успеет ли Россия применить "Змеевик" в СВО? 0 Успеет. Не успеет. Свой вариант в комментарии.

Авторы Евгений Жуков