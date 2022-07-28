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"Оникс" на стероидах: Для чего Россия создаёт гиперзвуковой комплекс "Змеевик" и где его применят в первую очередь

Крылатые ракеты стали основным оружием СВО. Помимо "Калибров" армия активно применяет ракеты "Оникс", у которых в ближайшее время может появиться "старший брат".

27 июля, 21:40
<p>Коллаж © LIFE. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:3M55_Yakhont_Onyx_SS-N-26_Armia_2018.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Новейшее оружие России – 2022

Несколько дней назад стало известно, что для Армии России разрабатывают новую гиперзвуковую ракету "Змеевик". По предварительным сведениям, она будет предназначена для борьбы с крупными надводными целями на большой дальности. Официальной информации пока нет. На реутовском НПО машиностроения, где, вероятно, и создаётся комплекс, пока не дают комментарии, но эксперты, в том числе зарубежные, уже успели оценить возможности нового оружия.

13 июля американское издание The Drive написало, что, по всей видимости, Россия работает над тем, чтобы добавить противокорабельную баллистическую ракету к своей существующей стратегии A2/AD (воспрепятствование доступу / запрещение зоны).

— "Змеевик" потенциально может придать новую мощную динамику стратегии A2/AD, включающей в себя различные ракеты береговой обороны и разрабатываемые гиперзвуковые противокорабельные ракеты, — пишет The Drive.

Можно предположить, что сообщение о "Змеевике" связано с заявлением НПО машиностроения, сделанным в конце прошлого года, о том, что под ракету "Циркон" адаптируют береговой комплекс "Бастион".

Напомним, в марте этого года заместитель гендиректора НПО машиностроения Анатолий Свинцов сообщал, что предприятие также обладает большим заделом по авиационной версии ракеты "Циркон". Он отмечал, что "Циркон" изначально разрабатывается и в морском, и в авиационных вариантах, но на первом этапе было принято решение сосредоточиться на морской версии ракеты.

Российский "Бастион" уничтожил позиции украинских ЗРК С-300 под Одессой

Российский "Бастион" уничтожил позиции украинских ЗРК С-300 под Одессой

БРК "Бастион" — характеристики, дальность стрельбы

Первый пуск крылатой ракеты "Оникс" БРК "Бастион" Тихоокеанского флота на Чукотке. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Минобороны России

Первый пуск крылатой ракеты "Оникс" БРК "Бастион" Тихоокеанского флота на Чукотке. Фото © ТАСС / Снимок с видео. Минобороны России

Можно предположить, что по своему составу и принципам работы "Змеевик" будет похож на "Бастион", который наряду с "Калибрами" смело можно назвать "рок-звездой СВО". Будет логично прочертить преемственность от "Бастиона" к "Змеевику", новому эволюционному этапу БРК.

"Бастион" (по классификации НАТО SSC-5 Stooge) — береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс". Он универсален по типу носителя, и его можно размещать на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолётах и наземных пусковых установках.

Он был специально создан для уничтожения морских и наземных целей на больших расстояниях. Одна батарея комплекса "Бастион" включает в себя четыре подвижные пусковые установки К-340П (всего восемь ракет), машину для боевого управления, машину обеспечения, четыре транспортно-заряжающие машины К-342Р. Высота полёта противокорабельной ракеты составляет до 14 километров на маршевом участке и 10–15 метров на конечном участке траектории. Дальность поражения целей в некоторых модификациях "Оникса" — до 800 километров и до 120 километров при высотной траектории. Переход в боевое состояние осуществляется меньше чем за пять минут. Отличительной чертой ракеты является возможность перенацеливания боевой части на стационарные объекты. Сложности нет — достаточно перевести один переключатель на корпусе в другое положение.

— Высокая скорость и выход на цель по пикирующей траектории делают перехват практически невозможным. А трёхсоткилограммовая боеголовка способна нанести сокрушительный урон даже крупному кораблю, — констатировал Себастьян Роблин из журнала The National Interest.

Стартовая масса ракеты "Оникс" — 3 тонны, масса боевой части — 300 килограммов. Ракета летит по комбинированной и низковысотной траектории. Система управления — инерциальная с радиолокационной головкой самонаведения. Первый в истории случай использования такого оружия в боевой обстановке был зафиксирован в Сирии в ноябре 2016 года.

В марте 2022 года Минобороны РФ впервые опубликовало видео пуска ракет данного комплекса, нацеленного на объекты инфраструктуры ВСУ. В том же месяце с помощью "Бастионов" были уничтожены разведцентры ВСУ в Одесской области. 24 июля поступило сообщение, что БРК "Бастион" нанёс удар по позиции ЗРК С-300 украинской армии под Одессой.

В марте 2014 года "Бастион" стал щитом Крыма и вскоре вынудил натовские корабли отойти подальше от побережья полуострова. Сейчас он обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 километров и поражает военную инфраструктуру противника с берега — корабли ударных групп, морские конвои, десантные силы, катера, одиночные корабли, надводные стационарные и наземные цели. Но совершенству нет предела, и поэтому сейчас "Бастион" дорабатывается под гиперзвук.

Что такое российский гиперзвук, знают даже те, кто далёк от военной тематики. Настоящей мировой сенсацией стало применение ВКС России гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в марте этого года. Как никогда стало очевидно отставание США по гиперзвуку от России. В мае США, обескураженные успехом России, с горем пополам и с четвёртой попытки испытали ракету ARW, но её гиперзвуком можно назвать с натяжкой.

"Кинжал" — свершившийся факт. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что оснащение БРК "Бастион" новыми гиперзвуковыми ракетами станет новым шагом, который ещё сильнее увеличит отрыв России от НАТО по гиперзвуку.

О "Змеевике" пока мало сведений, но уже ясно, что это может быть система морского базирования с увеличенной дальностью поражения. Тот же "Бастион", но уже не со сверхзвуковыми ракетами, а с гиперзвуком. Просто посмотрите историю наших "Бастионов" и "Балов". Они все созданы на базе противокорабельных ракет. И, скажем так, на место "Ониксов" встанут "Цирконы". И, понятное дело, если "Змеевик" появится, то под него будет сделан и наземный вариант в том числе

Алексей Леонков

Военный эксперт

<p>О "Змеевике" пока мало сведений, но уже ясно, что это может быть система морского базирования с увеличенной дальностью поражения. Тот же "Бастион", но уже не со сверхзвуковыми ракетами, а с гиперзвуком. Просто посмотрите историю наших "Бастионов" и "Балов". Они все созданы на базе противокорабельных ракет. И, скажем так, на место "Ониксов" встанут "Цирконы". И, понятное дело, если "Змеевик" появится, то под него будет сделан и наземный вариант в том числе</p>
<p>О "Змеевике" пока мало сведений, но уже ясно, что это может быть система морского базирования с увеличенной дальностью поражения. Тот же "Бастион", но уже не со сверхзвуковыми ракетами, а с гиперзвуком. Просто посмотрите историю наших "Бастионов" и "Балов". Они все созданы на базе противокорабельных ракет. И, скажем так, на место "Ониксов" встанут "Цирконы". И, понятное дело, если "Змеевик" появится, то под него будет сделан и наземный вариант в том числе</p>

Некоторые эксперты предполагают, что в качестве разгонного блока "Змеевика" может быть использован двигатель от "Искандера" или от РС-26 "Рубеж", а второй ступенью может стать ускоритель от "Кинжала" или адаптированного "Циркона".

Если будет выбрана именно эта схема, то дальность действия ракеты "Змеевик" может возрасти до 6 тысяч километров (у "Оникса" этот показатель значительно скромнее — 500–800 километров). Скорость "Змеевика" может составить 8 чисел Маха, то есть 10,2 тысячи километров в час, или 3 километра в секунду. Соответственно, время подлёта может составить примерно минуту. Перехватить (как и отследить или обнаружить) её не сможет ни один вражеский радар. Гиперзвуковая скорость позволит ракете даже без боевой части уничтожить боевой корабль, а авианосец пробить насквозь. Подрыв боевой части многократно усилит разрушительное действие кинетической энергии корпуса ракеты. Боевая часть может быть фугасной, проникающей или вообще ядерной.

Перехват невозможен: Почему применение ракеты "Кинжал" на Украине встревожило США и НАТО

Перехват невозможен: Почему применение ракеты "Кинжал" на Украине встревожило США и НАТО

Карта боевых действий на Украине

Применение БРК "Бастион". Кадр из видео © YouTube / Минобороны России

Применение БРК "Бастион". Кадр из видео © YouTube / Минобороны России

Применение настолько совершенного оружия в ходе спецоперации — вопрос дискуссионный. И сейчас никто не сможет точно сказать, будет ли использован "Змеевик" против ВСУ. На данный момент оружие проходит комплекс мероприятий, которые доведут его до серийного производства, там множество испытаний, в том числе государственных.

Теоретически после создания "Циркона" никаких преград с размещением "Змеевика" в непосредственной близости от зоны конфликта нет. Ведь, по сути, это уже не фантастика, а реальность, к которой отечественный ОПК шёл много лет, это результат эволюции российского оружия, начатой в нулевых. Простая арифметика: "Бастион" + "Циркон" = "Змеевик".

Можно предположить, что Армия России получит "Циркон" на колёсах, который невозможно отследить и перехватить. Некоторые военные эксперты отмечают потребность Армии России в гиперзвуковых БРК. К примеру, с берега обычной противокорабельной ракетой авианосец поразить проблематично.

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Кадр из видео © YouTube / Минобороны России

Успеет ли Россия применить "Змеевик" в СВО?

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Авторы
Евгений Жуков
Евгений Жуков

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