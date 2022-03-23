Опубликовано видео ударов по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион"

Он предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км.

Удары по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры нанесения ударов по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в ходе "Операции Z" с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион".

БРК предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км. На кадрах видно, как из комплексов по целям выпускают несколько ракет.