Опубликовано видео ударов по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион"
Он предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км.
Удары по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион". Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало кадры нанесения ударов по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в ходе "Операции Z" с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион".
БРК предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км. На кадрах видно, как из комплексов по целям выпускают несколько ракет.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.