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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 08:14
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Опубликовано видео ударов по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион"

Он предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км.

Удары по инфраструктуре ВСУ ракетным комплексом "Бастион". Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало кадры нанесения ударов по инфраструктуре Вооружённых сил Украины в ходе "Операции Z" с помощью береговых ракетных комплексов "Бастион".

БРК предназначен для поражения крупных корабельных группировок, включая эсминцы и авианосцы на дальности до 300 км. На кадрах видно, как из комплексов по целям выпускают несколько ракет.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Андрей Бражников
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