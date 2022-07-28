Тероборона Украины расстреляла отступающих бойцов ВСУ в ДНР

По данным на 25 июля, в ходе отступления из населённого пункта Покровское в ДНР оставшиеся военные ВСУ попали под обстрел и были убиты боевиками 118-й бригады теробороны Украины. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.