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28 июля, 09:54

Тероборона Украины расстреляла отступающих бойцов ВСУ в ДНР

Представитель МО РФ Конашенков заявил о расстреле теробороной бежавших с поля боя солдат ВСУ

По данным на 25 июля, в ходе отступления из населённого пункта Покровское в ДНР оставшиеся военные ВСУ попали под обстрел и были убиты боевиками 118-й бригады теробороны Украины. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе отступления 25 июля <...> остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ <...> были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны", — заявил Конашенков.

Попавшие под шквальный огонь украинские военные были расстреляны в районе населённого пункта Бахмутское со стороны позиций второго эшелона, которые заняли боевики теробороны.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 130 украинских военнослужащих ликвидированы под Херсоном и ещё 70 — в ДНР.

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ТАСС / Гердо Владимир

Ирина Фальке

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