Тероборона Украины расстреляла отступающих бойцов ВСУ в ДНР
Конашенков заявил о расстреле теробороной солдат 58-й украинской бригады при отступлении
По данным на 25 июля, в ходе отступления из населённого пункта Покровское в ДНР оставшиеся военные ВСУ попали под обстрел и были убиты боевиками 118-й бригады теробороны Украины. Об этом в ходе брифинга в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе отступления 25 июля... остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ... были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны", — заявил Конашенков.
Попавшие под шквальный огонь украинские военные были расстреляны в районе населённого пункта Бахмутское со стороны позиций второго эшелона, которые заняли боевики теробороны.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что более 130 украинских военнослужащих ликвидированы под Херсоном и ещё 70 — в ДНР.
ТАСС / Гердо Владимир