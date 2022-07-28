Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 миллионов рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 миллионов рублей", — сказано в решении судьи.

Представитель WhatsApp в суд не явился, хотя уведомление было отправлено.