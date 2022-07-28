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28 июля, 09:56

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp на 18 миллионов рублей

WhatsApp оштрафовали на 18 млн рублей за отказ локализовать данные в России

Мировой суд Москвы оштрафовал WhatsApp на 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил признать виновным WhatsApp LLC по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить компании наказание в виде штрафа в размере 18 миллионов рублей", — сказано в решении судьи.

Представитель WhatsApp в суд не явился, хотя уведомление было отправлено.

WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян

WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян

Ранее за аналогичное нарушение суд оштрафовал на миллион рублей видеосервис Zoom. За то же несоблюдение закона была оштрафована и американская корпорация Apple — на два миллиона рублей. Компания впервые привлекалась к ответственности за подобное нарушение в нашей стране.

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Shutterstock

Оксана Попова

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