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28 июля, 09:52

Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, проходил ли Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса.

"Не знаю точно, не могу ответить на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Напомним, что в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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