Песков не знает, ревакцинировался ли Путин

"Не знаю точно, не могу ответить на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля журналистам.

Россиянам напомнили, кому и когда пора ревакцинироваться от ковида

Напомним, что в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.