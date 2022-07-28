Песков не знает, ревакцинировался ли Путин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, проходил ли Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса.
"Не знаю точно, не могу ответить на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, что в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.
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ТАСС / Валерий Шарифулин