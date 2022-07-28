Джабаров разнёс Зеленского, назвавшего Украину единственной наследницей Киевской Руси

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Лайфом раскритиковал президента Незалежной Владимира Зеленского, назвавшего Украину единственной законной наследницей Киевской Руси.

"Абсолютное незнание истории! Киевская Русь — это не Украина. Это то, что сейчас является всем Русским миром. Прежде всего Россией. Поэтому пусть он не приписывает Украине название Киевской Руси", — заявил он.

Видимо, президент Незалежной запамятовал, что и русские, и украинцы, и белорусы — представили одного мира, выходцы из Киевской Руси, отметил Джабаров.

"Он же популист. Он пытается показать, что это особенная нация — Украина. Что мы из Орды все произошли. Он жонглирует историей так, как ему удобно и выгодно в конкретный момент", — указал сенатор.