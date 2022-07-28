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28 июля, 10:03

Чемпиона мира по приседу со штангой задержали с наркотиками в Подмосковье

Чемпиона мира по приседу со штангой Александра Скоробогатова задержали с наркотиками в подмосковном Королёве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Скоробогатова подозревают в продаже наркотических средств. При задержании 41-летнего спортсмена находившаяся вместе с ним в машине жена Лиза применила против сотрудников полиции перцовый баллончик.

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Александр с 23-летней супругой пытались скрыться от органов правопорядка, но их быстро догнали. У Скоробогатова в сумке нашли двадцать подозрительных свёртков с белым порошком, которые отправили на экспертизу.

В 2016 году спортсмен стал чемпионом мира по приседу со штангой. В 2017-м он победил на первенстве России по тяжёлой атлетике.

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Telegram / SHOT

Роман Фейгин

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