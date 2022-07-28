"Освободили" от обязательств: Египет отказался забирать у Украины купленное год назад зерно

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, которая была закуплена ещё в декабре 2021 года. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Согласно данным агентства, в декабре прошлого года власти Египта приобрели у Киева зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако ситуация в стране привела к тому, что забронированные грузы так и не были доставлены.

Теперь на фоне этой ситуации главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от обязательств по договорам компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии в стране запасов зерна на сумму около $10 млрд. Как отметил украинский лидер, около 20 млн тонн прошлогоднего урожая пойдут на экспорт и урожай этого года, который уже собирают, также можно будет реализовать.