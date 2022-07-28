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28 июля, 10:45

"Трактор" расторг контракт с хоккеистом сборной Белоруссии Бэйленом

Челябинский "Трактор" расторг контракт с защитником сборной Белоруссии Ником Бэйленом. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Действие соглашения прервано по взаимному согласию сторон. Контракт с 32-летним уроженцем США, отыгравшим за "Трактор" пять сезонов, был рассчитан до апреля 2023 года.

"Контракт с Ником Бэйленом сегодня расторгнут по соглашению сторон. Права на защитника в КХЛ на три года остаются закреплены за "Трактором". В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны. Клуб выражает Нику огромную благодарность за тот путь, который он проделал с командой за пять лет в Челябинске", — сказал генеральный директор клуба Иван Савин.

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В минувшем сезоне Бэйлен провел за "Трактор" 64 матча в КХЛ, в которых набрал 50 очков (10 заброшенных шайб + 40 результативных передач). До перехода в челябинский клуб он три года выступал за минское "Динамо".

Бэйлен получил гражданство Белоруссии в 2014 году. В составе национальной сборной этой страны он играл на ЧМ-2021 и отборочных турнирах Олимпийских игр.

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ХК "Трактор"

Роман Фейгин

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