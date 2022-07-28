На сайте Зеленского появилась петиция с предложением разорвать дипотношения с Белоруссией

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о разрыве дипломатических отношений с Белоруссией, сообщает РИА "Новости".

"Разорвать все отношения с Белоруссией, поскольку это террористическое государство, поддерживающее режим Путина", — говорится в тексте петиции.

Пока данная инициатива не может похвастаться широкой поддержкой: зарегистрированный в четверг документ набрал всего 14 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским. Столько же набрала и другая петиция, авторы которой призывают ввести для белорусов визовый режим в связи с "поддержкой агрессора".

"Прошу рассмотреть возможность введения визового режима для граждан Белоруссии. Исключение может быть для граждан и их семей, воюющих в ВСУ или в добровольных военных формированиях", — гласит инициатива.