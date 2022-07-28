Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран

Шведская торговая сеть H&M подтвердила продажу бизнеса в России. Причём новым владельцем может стать как российский, так и зарубежный покупатель из дружественной страны. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", — говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе отметили готовность РФ к диалогу и сотрудничеству с зарубежными компаниями, а также готовность оказывать поддержку инвесторам, которые принимают решения приобрести активы компаний, уходящих с рынка.