Российский бизнес H&M смогут приобрести компании из РФ или из дружественных стран
Шведская торговая сеть H&M подтвердила продажу бизнеса в России. Причём новым владельцем может стать как российский, так и зарубежный покупатель из дружественной страны. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.
"H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран", — говорится в сообщении министерства.
В пресс-службе отметили готовность РФ к диалогу и сотрудничеству с зарубежными компаниями, а также готовность оказывать поддержку инвесторам, которые принимают решения приобрести активы компаний, уходящих с рынка.
Ранее Лайф писал, что H&M выставила на продажу местные активы. Новому владельцу предлагаются права аренды на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров и товарные запасы стоимостью $210 миллионов. Однако эксперты сомневаются, что в России найдётся покупатель, который решится забрать управление такой большой сетью и обеспечить поставки необходимого объёма одежды.
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