Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнётся в трёх регионах России в марте 2023 года

Правительство России поддержало проект федерального закона, согласно которому в марте 2023 года в трёх регионах страны планируется начать эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заседание Правительства России. Видео © Telegram / Правительство России

В документе предлагается разрешить онлайн-продажу ряда медикаментов, которые отпускаются в том числе по электронному рецепту, в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно, отметил Мишустин.