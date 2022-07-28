НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 11:26

Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнётся в трёх регионах России в марте 2023 года

Правительство России поддержало проект федерального закона, согласно которому в марте 2023 года в трёх регионах страны планируется начать эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Заседание Правительства России. Видео © Telegram / Правительство России

В документе предлагается разрешить онлайн-продажу ряда медикаментов, которые отпускаются в том числе по электронному рецепту, в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Перечень таких препаратов будет утверждаться отдельно, отметил Мишустин.

"Для многих граждан дистанционный формат покупки гораздо удобнее, а для маломобильных пациентов или пациентов с хроническими заболеваниями, для кого не всегда просто выходить из дома, он позволит сделать лечение более доступным", — подчеркнул премьер.

Правкомиссия поддержала инициативу ЕР об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правкомиссия поддержала инициативу ЕР об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Напомним, инициатива об онлайн-торговле рецептурными лекарствами принадлежит "Единой России". Лайф уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали эту идею. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров