Украинцы предложили сделать Зеленского гетманом, а Арестовича — атаманом
В Киеве предлагают присвоить главе государства Владимиру Зеленскому звание гетмана Украины, а советника главы офиса президента Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом. Соответствующая петиция появилась на сайте лидера Незалежной. Её автором является некий Артур Бурлак.
"Предлагаю вернуть звание наших предков для государственных деятелей, которые объединяют и способствуют защите нашего государства. Это касается не только государственных должностных лиц с ВР, также всех, кто не покинул нашу страну в трудное время", — сказано в письме.
Так, звание гетмана автор инициативы предлагает предоставить Владимиру Зеленскому, а звание кошевого атамана — Алексею Арестовичу. На данный момент петиция собрала 1550 подписей из 25 тысяч необходимых.
Ранее Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём Крещения Руси и Днём государственности — новым праздником, введённым в прошлом году. Однако в России украинскому лидеру напомнили, что и украинцы, и русские, и белорусы — представили одного мира, выходцы из Киевской Руси.
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