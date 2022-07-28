В Варшаве хотят отказаться от рождественской иллюминации ради экономии

Власти Варшавы хотят ограничить количество праздничной иллюминации в городе на Рождество либо вовсе отказаться от неё ради экономии. Об этом сообщил мэр столицы Рафал Тшасковский.

"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", — заявил он, отметив, что отказ от иллюминации не сможет спасти ситуацию, однако станет чётким сигналом о серьёзном отношении города к вопросу экономии электроэнергии.