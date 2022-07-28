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28 июля, 08:18

В Варшаве хотят отказаться от рождественской иллюминации ради экономии

Власти Варшавы хотят ограничить количество праздничной иллюминации в городе на Рождество либо вовсе отказаться от неё ради экономии. Об этом сообщил мэр столицы Рафал Тшасковский.

"Мы хотим символически показать варшавянам, что энергию нужно экономить", — заявил он, отметив, что отказ от иллюминации не сможет спасти ситуацию, однако станет чётким сигналом о серьёзном отношении города к вопросу экономии электроэнергии.

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А ранее стало известно, что во Франции магазинам с кондиционерами запретят держать двери открытыми. Кроме того, в стране ограничат световую рекламу. Эти меры приняты ради экономии электроэнергии.

Обложка ©

Unsplash

Александра Васильева

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