Суд отказал Газизову в удовлетворении иска к "Спартаку"

Верховный суд Республики Башкортостан оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова к московскому "Спартаку", в котором оспаривалось увольнение специалиста с поста гендиректора столичного клуба. Об этом сообщает ТАСС.

Газизов называл незаконным своё увольнение, а также требовал взыскать со "Спартака" заработок за время вынужденных прогулов. Однако суд счёл доводы специалиста несущественными и не удовлетворил иск.