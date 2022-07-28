НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 07:59

Суд отказал Газизову в удовлетворении иска к "Спартаку"

Верховный суд Республики Башкортостан оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова к московскому "Спартаку", в котором оспаривалось увольнение специалиста с поста гендиректора столичного клуба. Об этом сообщает ТАСС.

Газизов называл незаконным своё увольнение, а также требовал взыскать со "Спартака" заработок за время вынужденных прогулов. Однако суд счёл доводы специалиста несущественными и не удовлетворил иск.

Газизов подал апелляцию в Верховный суд в связи с делом об увольнении из "Спартака"

Газизов подал апелляцию в Верховный суд в связи с делом об увольнении из "Спартака"

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

Обложка ©

ТАСС / Спорт-Экспресс / Алексей Иванов

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров