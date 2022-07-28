Суд отказал Газизову в удовлетворении иска к "Спартаку"
Верховный суд Республики Башкортостан оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова к московскому "Спартаку", в котором оспаривалось увольнение специалиста с поста гендиректора столичного клуба. Об этом сообщает ТАСС.
Газизов называл незаконным своё увольнение, а также требовал взыскать со "Спартака" заработок за время вынужденных прогулов. Однако суд счёл доводы специалиста несущественными и не удовлетворил иск.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".
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ТАСС / Спорт-Экспресс / Алексей Иванов