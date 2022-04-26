Газизов подал апелляцию в Верховный суд в связи с делом об увольнении из "Спартака"
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ФИФА позволила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и до 30 июня подписать соглашения с зарубежными командами.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подал в Верховный суд РФ апелляцию на решения нижестоящих судов по его делу об увольнении из московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба суда.
Апелляция Газизова поступила в Верховный суд 21 апреля. Рассмотреть жалобу должны в течение двух месяцев.
Ранее Верховный суд Башкирии отказался признать незаконным увольнение Газизова из "Спартака". В кассационной инстанции также встали на сторону столичного футбольного клуба.
Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".