ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 08:30

Газизов подал апелляцию в Верховный суд в связи с делом об увольнении из "Спартака"

Обложка © ТАСС / Вадим Брайдов

Обложка © ТАСС / Вадим Брайдов

ФИФА позволила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и до 30 июня подписать соглашения с зарубежными командами.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подал в Верховный суд РФ апелляцию на решения нижестоящих судов по его делу об увольнении из московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляция Газизова поступила в Верховный суд 21 апреля. Рассмотреть жалобу должны в течение двух месяцев.

Ранее Верховный суд Башкирии отказался признать незаконным увольнение Газизова из "Спартака". В кассационной инстанции также встали на сторону столичного футбольного клуба.

Кто "убивает" московский "Спартак" в РПЛ
Кто "убивает" московский "Спартак" в РПЛ

Газизов работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост генерального директора "Уфы".

BannerImage
Роман Фейгин
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar