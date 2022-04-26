Газизов подал апелляцию в Верховный суд в связи с делом об увольнении из "Спартака"

ФИФА позволила иностранным футболистам и тренерам в одностороннем порядке приостановить контракты с российскими клубами и до 30 июня подписать соглашения с зарубежными командами.

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подал в Верховный суд РФ апелляцию на решения нижестоящих судов по его делу об увольнении из московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба суда.

Апелляция Газизова поступила в Верховный суд 21 апреля. Рассмотреть жалобу должны в течение двух месяцев.

Ранее Верховный суд Башкирии отказался признать незаконным увольнение Газизова из "Спартака". В кассационной инстанции также встали на сторону столичного футбольного клуба.