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25 июля, 16:26

Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

Министр климата Польши: Варшава не согласна делиться газом с другими странами Евросоюза

Польша не намерена делиться газом с другими странами Европейского союза. Об этом на пресс-конференции заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

"Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвящённая энергетической безопасности, а главное — теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены, в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", — уточнила она.

При этом Москва подчеркнула, что предложение Европейской комиссии по распределению голубого топлива в объединении является попыткой навязать обязательные механизмы редукции. По её словам, странам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку неизвестно, какой будет предстоящая зима. Министр сочла более благоразумным обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.

Москва уточнила, что предложение ЕК также не было встречено тепло в Греции, на Кипре, Мальте, в Португалии и Испании. Кроме того, она заявила, что идеи Еврокомиссии составлены "на коленке".

В Госдуме прокомментировали призыв главы ЕК готовиться к прекращению импорта газа из РФ

В Госдуме прокомментировали призыв главы ЕК готовиться к прекращению импорта газа из РФ

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15%, чтобы избежать возможного дефицита. Помимо этого, ЕК разработала план, согласно которому ЕС потребует от стран-участниц делиться газом, если РФ прекратит поставки. Следить за этим будет Брюссель.

Обложка ©

Shutterstock

Григорий Воронцов

Комментарий

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Александр Нерв25 июля, 17:10

Так это не Россия виновата! А польский министр Анна Москва!

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