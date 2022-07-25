Польша отказалась делиться газом с другими странами Евросоюза

Польша не намерена делиться газом с другими странами Европейского союза. Об этом на пресс-конференции заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва.

"Завтра в Брюсселе состоится встреча, посвящённая энергетической безопасности, а главное — теме газа. Наши хранилища, как вы знаете, в данный момент уже полны. У нас есть безопасные поставки. Все потребности удовлетворены, в отличие от 11 стран Европейского союза, которые уже сегодня ввели ограничения", — уточнила она.

При этом Москва подчеркнула, что предложение Европейской комиссии по распределению голубого топлива в объединении является попыткой навязать обязательные механизмы редукции. По её словам, странам нельзя соглашаться на такой шаг, поскольку неизвестно, какой будет предстоящая зима. Министр сочла более благоразумным обсуждать только добровольные механизмы либо экономию в отдельных странах.