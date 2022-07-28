"Прибыл юнцом, уезжаю мужчиной": Бека-Бека попрощался с "Локомотивом" перед переходом в "Ниццу"
Футболист "Локомотива" Бека-Бека: За время выступления в России стал настоящим мужчиной
Полузащитник московского "Локомотива" Алексис Бека-Бека попрощался с командой, отметив, что за время выступления в России стал настоящим мужчиной. Об этом сообщил журналистам главный тренер железнодорожников Йозеф Циннбауэр.
В ближайшее время 21-летний Бека-Бека перейдёт во французскую "Ниццу". Сумма сделки оценивается в 12 миллионов евро.
"Прощание с ним было очень запоминающимся, потому что вся команда собралась, он обратился ко всем с речью. Он обратился тепло к тренерскому штабу, по-мужски попрощался. Мне запомнилась его фраза: "В Россию я приехал юнцом, а уезжаю мужчиной", — сказал Циннбауэр.
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Бека-Бека перешёл в "Локомотив" из французского "Кана" в августе 2021 года. В 28 матчах в составе столичного клуба он сделал четыре голевые передачи. В последней игре за железнодорожников хавбек получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве во встрече второго тура РПЛ против "Ростова" (2:2).
ФК "Локомотив"