На шоу каскадёров в Иванове вспыхнула машина с ребёнком внутри

На шоу каскадёров в Иванове на стадионе "Спартак" во время исполнения трюка вспыхнула машина. Водитель багги, как видно на снятом очевидцами видео, попытался с трамплина перепрыгнуть два других автомобиля. Однако ему не удалось преодолеть необходимое расстояние. В связи с появившейся в Интернете информацией об инциденте проверку начала прокуратура.

Машина вспыхивает во время шоу каскадёров в Иванове. Видео © VK / Подслушано / Иваново

"Прокуратура Октябрьского района города Иваново по поручению прокуратуры области начала проверку в связи с размещённой в сети Интернет информацией о возгорании автомобиля во время шоу каскадёров, проходившего 24 июля на стадионе "Спартак" в Иванове", — говорится в сообщении ведомства.

По словам очевидцев, внутри кроме самого водителя багги находился его восьмилетний ребёнок. Областное управление СК РФ сообщает, что "во время шоу каскадёров при исполнении прыжка травмы получили двое человек, включая малолетнего". Прокуратура утверждает, что за медицинской помощью обратился только отец, получивший ожоги, и проверяет факт нахождения сына исполнителя трюков в салоне. Зрители рискованного зрелища, комментируя произошедшее в местном паблике, рассказывают, что мальчика вытащили из машины первым и якобы он после этого даже продолжил участие в шоу.