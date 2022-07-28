Российские инженеры изобрели новый "компас" для ориентации в космосе

Инженеры Московского государственного университета геодезии и картографии создали построитель местной вертикали — прибор, который поможет космическим аппаратам ориентироваться в пространстве. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на МИИГАиК.

Благодаря ПМВ можно определить центр крупного космического тела (звезды или планеты), по оси которой вращается космический аппарат. Нынешние устройства используют при сканировании механические элементы, от которых учёные решили отказаться и сделать технологический шаг вперёд.

Так, новое изобретение российских инженеров намного легче, потребляет меньше энергии, а также более точное по сравнению с аналогичными устройствами. С помощью объектива оно может выстраивать 360-градусную панораму, благодаря чему обеспечивается широкий диапазон и круговой обзор. Как считает один из разработчиков, профессор Ирина Торшина, уникальный объектив сможет увеличить работоспособность и точность "компаса".