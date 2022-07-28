Опрос показал, сколько россияне готовы выложить за джинсы от отечественных дизайнеров

После ухода с российского рынка некоторых популярных ретейлеров 24% жителей РФ планируют покупать вещи отечественных дизайнеров. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого компанией "ПРО Бренд", которые есть в распоряжении Лайфа. 31% наших соотечественников продолжают покупать одежду в торговых центрах, ассортимент представленных в них магазинов людей устраивает. 33% респондентов будут заказывать вещи на маркетплейсах, ещё 12 собрались одеваться на рынках.

Россияне рассказали, где планируют покупать одежду после ухода ряда брендов с рынка РФ. Изображение © ООО "ПРО Бренд"

Проблема в том, что вещи российских дизайнеров стоят дороже массмаркета. Пока достойной альтернативы Zara и H&M в таком же ценовом сегменте нет. Именно поэтому мы решили провести опрос и понять, какую сумму большинство россиян готовы потратить на самую ходовую одежду — джинсы Алексей Гвинтовкин Владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд", член экспертного совета при Комитете Государственной думы по малому и среднему предпринимательству

За джинсы от российских дизайнеров 58% опрошенных готовы заплатить от 2000 до 4000 рублей. В 6000 рублей оценили этот товар только 8% респондентов. 32% жителей России не готовы отдать нашим производителям больше 2000 рублей, а 2% не пожалеют и 10 000 рублей за одну пару отечественных джинсов.

Опрос показал, сколько россияне готовы заплатить за джинсы от отечественных дизайнеров. Изображение © ООО "ПРО Бренд"

Российским предпринимателям стоит сделать выводы, ниша с какой ценовой политикой сейчас востребована. Уверен, что недорогая отечественная одежда под яркой торговой маркой, с правильным позиционированием вполне способна заменить уходящие западные торговые марки Алексей Гвинтовкин Владелец коммуникационного агентства "ПРО Бренд", член экспертного совета при Комитете Государственной думы по малому и среднему предпринимательству

Опрос проводился методом телефонного интервью в июле 2022 года среди жителей 42 российских субъектов. В нём приняли участие 1420 человек в возрасте от 18 лет.