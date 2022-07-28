Мама-кошка дала отпор волку, напавшему на котёнка на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе мама-кошка вступила в неравный бой с волком, который пытался напасть на её потомство. Видео схватки опубликовали польские пограничники в "Твиттере".

Драка кошки с волком. Видео © Twitter / Straż Graniczna

Несмотря на видимое превосходство волка, в этой "битве" он не смог победить: отважная мама яростно защищала котёнка, который шёл с ней рядом. В итоге серому пришлось отступить и кошка вернулась к питомцу, который всё это время терпеливо её ждал.

"Такие кадры, прямо как из классического фильма, запечатлела наша камера и её оператор. Отважная пограничная кошка защитила своё потомство и оттеснила агрессора на другую сторону границы. Лучше с ней не связываться", — подписали авторы в подписи к видео.