ПЦУ перенесла поминовение погибших в ВОВ солдат с 9 Мая на День памяти и примирения

Согласно изменениям в месяцеслове, внесённым синодом раскольнической Православной церкви Украины, ПЦУ теперь будет совершать поминальные богослужения по воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, не 9 Мая, а 8-го. Об этом сообщает в среду пресс-служба церкви.

"Были внесены изменения в месяцеслов Православной церкви Украины <…> Вместо дня поминовения погибших в ВОВ воинов, которое совершается 9 Мая по новому стилю, было предоставлено благословение совершать поминовение 8 мая по новому стилю — в День памяти и примирения", — говорится в сообщении на сайте ПЦУ.

ПЦУ была образована в 2018 году из двух раскольнических украинских церковных структур. Русская православная церковь и Украинская православная церковь не признают канонического статуса этой религиозной организации, а после её создания сторонники начали силой захватывать храмы УПЦ.