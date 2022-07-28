Австрия признала невозможность эмбарго на газ из РФ

Запрет на поставки российского газа обернётся промышленным кризисом в Европе и безработицей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждёт массовая безработица", — уточнил политик.