НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 12:05

Австрия признала невозможность эмбарго на газ из РФ

Канцлер Австрии Нехаммер: Санкции действуют не так быстро, как ожидалось

Запрет на поставки российского газа обернётся промышленным кризисом в Европе и безработицей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждёт массовая безработица", уточнил политик.

Венгрия хочет купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа

Венгрия хочет купить у России дополнительно 700 млн кубометров газа

Ранее, напомним, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС в настоящий момент не заинтересован в установлении газового эмбарго в отношении России, такая мера не стоит на повестке. По его словам, принятые Западом шесть пакетов санкций в адрес Москвы и без того "окажут разрушительное воздействие на российскую экономику".

Обложка ©

Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance via Getty Images

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров