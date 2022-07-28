Австрия признала невозможность эмбарго на газ из РФ
Канцлер Австрии Нехаммер: Санкции действуют не так быстро, как ожидалось
Запрет на поставки российского газа обернётся промышленным кризисом в Европе и безработицей. Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждёт массовая безработица", — уточнил политик.
Ранее, напомним, еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что ЕС в настоящий момент не заинтересован в установлении газового эмбарго в отношении России, такая мера не стоит на повестке. По его словам, принятые Западом шесть пакетов санкций в адрес Москвы и без того "окажут разрушительное воздействие на российскую экономику".
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Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance via Getty Images