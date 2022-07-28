"Близок стиль клуба": Хоккеист сборной Чехии Яшкин объяснил переход в СКА после скандала на родине

Новичок петербургского СКА Дмитрий Яшкин заявил, что ему близок тот хоккей, которого придерживается клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На этой неделе СКА получил права на Яшкина в результате обмена с московским "Динамо". Контракт с 29-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2023 года.

"Мне близок тот хоккей, который показывает СКА. Это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель — кубок <...> Переговоры шли достаточно долго, я ждал предложений из НХЛ. В конечном итоге ни одно из них меня не устроило, и я решил договориться со СКА", — сказал Яшкин.

В Чехии на переход форварда в СКА отреагировали очень болезненно. Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает, что играющих в России чешских спортсменов нужно сажать в тюрьму.

Минувший сезон Яшкин провёл в клубе НХЛ "Аризона Койотис". Также он играл за океаном в составе "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". Всего в сильнейшей лиге мира хоккеист выходил на лёд 315 раз в регулярном чемпионате и набрал 70 очков, забросив 27 шайб и сделав 43 результативные передачи.