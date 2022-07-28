Мужчины с этими именами — главные подкаблучники

Если большинство мужчин считает, что прислушиваться к мнению дамы сердца, выполнять её какие-то просьбы — это не "по-пацански", для некоторых парней такая модель поведения проблемой не станет. Представители сильной половины человечества делятся в этом вопросе на два лагеря: кому стыдно и кому в кайф. Так вот, мужчинам со следующими именами быть подкаблучниками своих любимых очень нравится.

Имя Роман

Роман мечтает найти настоящую принцессу, чтобы и вести себя с ней соответствующе. Фото © Freepik

Любовь для мужчины с этим именем играет в жизни один из самых важных смыслов. Уже с детства Рома мечтает найти настоящую принцессу, чтобы и вести себя с ней соответствующе. Обладатель этого имени буквально носит суженную на руках, сдувает с неё пылинки и исполняет любые капризы. Для Романа в порядке вещей приходить домой с цветами, устраивать романтические сюрпризы и по первой просьбе воплощать желаемое в реальность. В совместной жизни Рома во всём советуется с партнёршей, уважает её мнение и часто оставляет за женщиной право выбора.

Мужское имя Анатолий

Только на словах мужчина с именем Анатолий главный, на деле — подчиняется во всём любимой женщине. Фото © Unsplash

Анатолий относится к тому типу мужчин, кто перед друзьями-парнями максимально отрицает факт подчинения женщине. Носитель этого имени рассказывает байки: как строит возлюбленную дома, как держит в ежовых рукавицах, а та и шагу ступить без его согласия не может. В реальности же часто оказывается так, что, придя домой, суровый альфач Анатолий сразу ложится под бочок к возлюбленной, так ещё и извиняется, что задержался. То есть только на словах Толик главный, на самом деле подчиняется во всём любимой женщине.

Имя Сергей

Сергей редко становится альфонсом, но ради собственной выгоды угодить даме вполне может. Фото © Freepik

Активный и общительный Сергей с детства не обделён вниманием противоположного пола. А всё из-за манеры общения мальчика. Став взрослым, Серёжа понимает для себя одну крайне важную вещь — ему нравится быть подкаблучником. С одной стороны, это лишает Сергея любой ответственности, ведь всё решать будет партнёрша. С другой — в зависимости от статуса любимой обладателю этого имени может перепадать то же внимание в виде подарков. Сергей редко становится альфонсом, но ради собственной выгоды угодить даме вполне может.

Мужское имя Константин

В картине мира Константина нет ничего зазорного, чтобы исполнять прихоти любимой женщины и стараться баловать её. Фото © Freepik