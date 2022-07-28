Легенда мирового футбола Марио Загалло попал в реанимацию

Легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло госпитализирован в реанимацию с респираторной инфекцией. Об этом передаёт France 24 со ссылкой на клинику в Рио-де-Жанейро, в которую доставили бывшего спортсмена.

Сообщается, что 90-летний Загалло находится в сознании и дышит самостоятельно. Взятый у него тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

