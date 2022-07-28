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28 июля, 13:01

Легенда мирового футбола Марио Загалло попал в реанимацию

Легендарный бразильский футболист и тренер Марио Загалло госпитализирован в реанимацию с респираторной инфекцией. Об этом передаёт France 24 со ссылкой на клинику в Рио-де-Жанейро, в которую доставили бывшего спортсмена.

Сообщается, что 90-летний Загалло находится в сознании и дышит самостоятельно. Взятый у него тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат.

Легендарный футболист Пеле сообщил о своей госпитализации

Легендарный футболист Пеле сообщил о своей госпитализации

Марио Загалло — единственный четырёхкратный чемпион мира по футболу в истории. В 1958 и 1962 годах он побеждал на мундиале в качестве игрока, в 1970-м — на посту главного тренера сборной Бразилии, в 1994-м — в роли помощника наставника национальной команды.

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Wikipedia

Роман Фейгин

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