Завершена разработка фюзеляжа для полностью импортозамещённого "Суперджета"
ТАСС: Фюзеляж первого целиком импортозамещённого самолёта SSJ готов
Для отправки в Москву готов фюзеляж первого полностью импортозамещённого самолёта SSJ New. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ГК Ростех.
"Первый фюзеляж полностью импортозамещённого "Суперджета–New" готов. Сейчас ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация. — Прим. Лайфа) готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе", — говорится в сообщении.
Готовая часть корпуса лайнера будет доставлена транспортным самолётом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте.
Ранее Лайф писал, что входящая в госкорпорацию Ростех компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.