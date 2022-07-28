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28 июля, 12:59

Завершена разработка фюзеляжа для полностью импортозамещённого "Суперджета"

ТАСС: Фюзеляж первого целиком импортозамещённого самолёта SSJ готов

Для отправки в Москву готов фюзеляж первого полностью импортозамещённого самолёта SSJ New. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ГК Ростех.

"Первый фюзеляж полностью импортозамещённого "Суперджета–New" готов. Сейчас ОАК (Объединённая авиастроительная корпорация. — Прим. Лайфа) готовит его отправку в Москву, ожидается прибытие на аэродром в Жуковском на этой неделе", — говорится в сообщении.

Готовая часть корпуса лайнера будет доставлена транспортным самолётом для прочностных испытаний в профильном авиационном институте.

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Ранее Лайф писал, что входящая в госкорпорацию Ростех компания "Росэлектроника" разработала собственные компоненты для комплексов связи пассажирских самолётов Superjet и МС-21 взамен американских. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования.

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Николь Вербер
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