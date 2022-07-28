Российский суд оштрафовал Spotify на полмиллиона рублей

Московский суд выписал компании Spotify штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей судебного участка № 422, где было принято это решение.

"Суд постановил признать виновной компанию Spotify AB по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей", — зачитал решение судья.

Согласно данному пункту статьи, Spotify несёт ответственность за невыполнение при сборе персональных данных россиян обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения этих данных с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

О том, что WhatsApp (является частью Meta*), Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян, стало известно в начале июля, а в отношении компании WhatsApp был составлен протокол за повторный отказ.