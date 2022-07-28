Завравшемуся о победах Зеленскому напомнили о коррупции и деморализации в рядах ВСУ

Киевские власти продолжают раскручивать новости о поставках Украине американских систем HIMARS, тогда как украинские военнослужащие всё больше и больше теряют воинский дух. Об этом в беседе с Лайфом рассказал член экспертного политологического клуба "Дигория" Кирилл Яшин.

По словам эксперта, сейчас угрозы Киева в сторону России — это чистый популизм. Украина утратила все возможности для противостояния РФ и точно не готова наступать. Человеческие ресурсы киевского режима истощены, вооружений катастрофически не хватает, военнослужащие деморализованы, а командование погрязло в коррупции, заметил Яшин. На этом фоне заявления Владимира Зеленского о "скором наступлении ВСУ" звучат странно.

"Президент Украины даже обозначил сроки в три, максимум шесть недель. Даже если предположить, что новость о наступлении сказана не под действием определённых веществ, то с тактической и стратегической точки зрения было бы крайне нецелесообразно обозначать сроки будущего наступления и тем более его направление", — сказал эксперт.

Тем временем Киев настойчиво рекламирует поставляемые на Украину РСЗО HIMARS, что является очередным плодом фантазии политтехнологов, подчеркнул Яшин. Никаких 50–100 установок Киев не видел, а часть техники (до десяти единиц) уже уничтожена нашими войсками или сбита ПВО, напомнил собеседник Лайфа.

"Продолжая вести разговоры вокруг темы HIMARS, украинские политики преследуют три цели: посеять панику среди жителей освобождённых территорий, заставить западных партнёров увеличить количество военной помощи и успокоить собственное население фантазиями о будущих победах", — подчеркнул Яшин.