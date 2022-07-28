В Госдуме указали Зеленскому на его "чудовищное невежество" из-за слов о Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский пытается изобразить свою страну как государство с большой историей, но лишь демонстрирует пробелы в собственных знаниях. Об этом сказал депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT, комментируя слова украинского лидера про "единственную и законную наследницу Киевской Руси".

"С точки зрения исторической науки это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский", — подчеркнул политик.

По его словам, перед глазами простых украинцев разваливающееся государство с умирающей экономикой, но их лидер продолжает говорить нелепые вещи и даже извращать историю.