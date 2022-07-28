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Регион
Опубликовано 28 июля 2022, 15:25

В Госдуме указали Зеленскому на его "чудовищное невежество" из-за слов о Киевской Руси

Депутат Морозов пристыдил Зеленского за незнание истории после его речи о Киевской Руси

Президент Украины Владимир Зеленский пытается изобразить свою страну как государство с большой историей, но лишь демонстрирует пробелы в собственных знаниях. Об этом сказал депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT, комментируя слова украинского лидера про "единственную и законную наследницу Киевской Руси".

"С точки зрения исторической науки это просто чудовищное невежество, которое стыдно демонстрировать даже такому нелепому персонажу, как Зеленский", подчеркнул политик.

По его словам, перед глазами простых украинцев разваливающееся государство с умирающей экономикой, но их лидер продолжает говорить нелепые вещи и даже извращать историю.

Джабаров разнёс Зеленского, назвавшего Украину единственной наследницей Киевской Руси
Джабаров разнёс Зеленского, назвавшего Украину единственной наследницей Киевской Руси

Напомним, лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности. Это новый праздник, который был учреждён в прошлом году.

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ТАСС / dpa / ThePresidentialOfficeofUkraine

Татьяна Миссуми
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