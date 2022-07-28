Одним из главных героев GTA VI станет женщина

Впервые одним из главных героев компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) станет женщина. В новой, шестой, части сюжетная линия будет основана на истории знаменитой криминальной парочки Бонни и Клайда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Действие развернётся в вымышленной версии города Майами, однако со временем локаций может стать больше. Разработчики планируют постоянно обновлять игру, добавляя не только города, но и миссии. Новая часть популярной игры претерпит и другие изменения. В частности, там не будет трансфобных шуток и разработчики постараются не выставлять в негативном свете людей из "маргинализированных групп".

Когда Rockstar официально представит шестую часть GTA, неизвестно. По мнению собеседников издания, игра выйдет минимум через два года.