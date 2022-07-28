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Опубликовано 28 июля 2022, 15:23

Одним из главных героев GTA VI станет женщина

Bloomberg: В новой части GTA одним из главных героев впервые станет женщина

Впервые одним из главных героев компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) станет женщина. В новой, шестой, части сюжетная линия будет основана на истории знаменитой криминальной парочки Бонни и Клайда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Действие развернётся в вымышленной версии города Майами, однако со временем локаций может стать больше. Разработчики планируют постоянно обновлять игру, добавляя не только города, но и миссии. Новая часть популярной игры претерпит и другие изменения. В частности, там не будет трансфобных шуток и разработчики постараются не выставлять в негативном свете людей из "маргинализированных групп".

Когда Rockstar официально представит шестую часть GTA, неизвестно. По мнению собеседников издания, игра выйдет минимум через два года.

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Напомним, Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA 4 февраля. Тогда примерных сроков выхода новой игры и деталей сюжета разработчики раскрывать не стали, однако анонсировали выход обновлённой версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series.

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Rockstar Games

Александра Васильева
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