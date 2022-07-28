Одним из главных героев GTA VI станет женщина
Bloomberg: В новой части GTA одним из главных героев впервые станет женщина
Впервые одним из главных героев компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) станет женщина. В новой, шестой, части сюжетная линия будет основана на истории знаменитой криминальной парочки Бонни и Клайда. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Действие развернётся в вымышленной версии города Майами, однако со временем локаций может стать больше. Разработчики планируют постоянно обновлять игру, добавляя не только города, но и миссии. Новая часть популярной игры претерпит и другие изменения. В частности, там не будет трансфобных шуток и разработчики постараются не выставлять в негативном свете людей из "маргинализированных групп".
Когда Rockstar официально представит шестую часть GTA, неизвестно. По мнению собеседников издания, игра выйдет минимум через два года.
Напомним, Rockstar Games подтвердила разработку шестой части GTA 4 февраля. Тогда примерных сроков выхода новой игры и деталей сюжета разработчики раскрывать не стали, однако анонсировали выход обновлённой версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series.
Rockstar Games