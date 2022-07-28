В Совфеде указали на настоящего спонсора терроризма, вспомнив о "заслугах" США

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с Лайфом напомнил США, кто на самом деле является спонсором терроризма.

"С больной головы они перекладывают на здоровую. Давно известно, что основным спонсором терроризма являются США. Известно, что они создали "Аль-Каиду"*, они создали ИГИЛ*", — заявил Цеков.

Он отметил, что Америка создавала эти структуры, чтобы бороться с Россией, однако в результате они стали террористическими, теми, которые уничтожают собственный народ. По словам сенатора, организации появились в неблагополучных странах Ближнего Востока, причём неблагополучными они стали потому, что американцы развязали в этих государствах войны. Цеков напомнил о войне в Ираке, Ливии. О том, как США поддерживали гражданскую войну в Афганистане, пытались свергнуть власть в Сирии.

"Они пытаются свои ошибки, свои деяния переложить на Россию. Им надо как-то демонизировать Россию. Вся политика США абсурдна. Она абсурдна и по отношению к России, и по отношению к многим другим странам мирового сообщества", — заключил собеседник Лайфа.