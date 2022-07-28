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28 июля, 12:39

Приговорённый в ДНР к смерти наёмник обвинил Великобританию в лицемерии

Британский наёмник Аслин пожаловался на отсутствие помощи со стороны Лондона и Киева

Британский "солдат удачи" Эйден Аслин, которого суд ДНР приговорил к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне ВСУ, заявил, что ни Украина, ни Великобритания для его освобождения толком ничего не делают.

Как уточняет RT, в МИД Британии наёмнику отвечают, что якобы "работа ведётся", а его дело "представляет первоочередную важность" и очень секретно, но никакой конкретики от британских властей по-прежнему не видно.

Аслин рассказал, что уточнял у британских представителей МИД, пытались ли они хотя бы установить контакт с властями ДНР, чтобы выступить в качестве посредника вместо Украины. На его просьбу на родине ответили, что не пытались и "делать этого не хотят, так как не признают республику официально".

При этом Эйден добавил, что в 2017 году Британия вела диалог с сирийскими курдами, хотя в мире эти отряды самообороны никем не признавались. В связи с этим ответ Лондона британец назвал лицемерием.

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Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наёмникам: они обвиняются в участии в боевых действиях на стороне Украины. Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также марокканец Саадун Брагим приговорены к высшей мере наказания — смертной казни. Они обжаловали вердикт. Апелляции должны рассмотреть до конца июля. Если же их отклонят, то наёмников ждёт расстрел.

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ТАСС / Владимир Гердо

Ирина Фальке

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