Медведев: Российским пограничникам важно сохранять контакты с иностранными коллегами

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе. Сотрудники рассказали политику, что в последние месяцы наблюдается снижение пассажиропотока, в восемь раз сократилось количество грузовых перевозок из Финляндии в РФ. В ответ Медведев заверил, что ситуация рано или поздно изменится.

"Поставки товаров возобновятся. Деньги никто не отменял", — сказал политик.

Во время осмотра пункта пропуска он также поинтересовался у пограничников, поддерживают ли они связь с финскими коллегами, и отметил важность сохранения рабочих контактов.

Во время рабочей поездки в Карелию Медведев ранее также посетил отделение погранслужбы ФСБ по республике, где ему рассказали о работе пограничников и показали, как служебные собаки находят наркокурьеров на пункте пропуска. Политик осмотрел учебные классы, дежурную комнату и кинологический питомник.