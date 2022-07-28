Россиянам объяснили, как прививаться от ковида, если сроки ревакцинации пропущены

После прививки от коронавируса ревакцинацию рекомендуется делать не раньше чем через полгода, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

Он также отметил, что, если срок ревакцинации пропущен, нет необходимости делать двухкомпонентную прививку.

"Надо просто ревакцинироваться, сейчас уже не нужно получать исходную вакцину. Но можно исходную, конечно, получить, как ревакцинацию, но можно одной инъекцией обходиться", — отметил специалист.