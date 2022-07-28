Футболист "Крыльев Советов" Пиняев будет восстанавливаться после пневмоторакса в Москве
Полузащитника самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в пятницу, 29 июля, должны перевезти из Санкт-Петербурга в Москву для продолжения восстановления после левостороннего спонтанного пневмоторакса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба РПЛ.
Также в четверг стало известно, что лечение Пиняева будет консервативным. 17-летнему футболисту не придётся ложиться под нож хирурга.
"У нас нет точных сроков восстановления. Сергея должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву, где он будет восстанавливаться. В московской клинике определят сроки, когда он вновь сможет приступить к тренировкам. Завтра его должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву", — сообщили в "Крыльях Советов".
Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.
ФК "Крылья Советов"