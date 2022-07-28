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28 июля, 13:23

Футболист "Крыльев Советов" Пиняев будет восстанавливаться после пневмоторакса в Москве

Полузащитника самарских "Крыльев Советов" Сергея Пиняева в пятницу, 29 июля, должны перевезти из Санкт-Петербурга в Москву для продолжения восстановления после левостороннего спонтанного пневмоторакса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба РПЛ.

Также в четверг стало известно, что лечение Пиняева будет консервативным. 17-летнему футболисту не придётся ложиться под нож хирурга.

"У нас нет точных сроков восстановления. Сергея должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву, где он будет восстанавливаться. В московской клинике определят сроки, когда он вновь сможет приступить к тренировкам. Завтра его должны перевести из Санкт-Петербурга в Москву", — сообщили в "Крыльях Советов".

В "Крыльях Советов" рассказали о результатах обследования 17-летнего футболиста Пиняева

В "Крыльях Советов" рассказали о результатах обследования 17-летнего футболиста Пиняева

Ранее Лайф сообщал, что 17-летний футболист Сергей Пиняев был госпитализирован после тренировки в "Крыльях Советов". По некоторым данным, проблемы у игрока начались из-за травинки, которая попала ему в лёгкое. Позднее в клубе сообщили, что никакой госпитализации не было, а футболист почувствовал недомогание во время занятий и был отправлен на обследование. В итоге у Пиняева был диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

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ФК "Крылья Советов"

Роман Фейгин

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