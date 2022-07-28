Рада уравняла поляков в правах с украинцами
Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для поляков
Верховная рада уравняла граждан Польши в правах с украинцами. За соответствующий законопроект проголосовали 283 нардепа.
"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283", — написал в телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
Закон предусматривает разрешение находиться на Украине без специальных документов в течение полутора лет и пользоваться всеми правами и свободами гражданина страны, например, работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, учиться, лечиться, получать социальные выплаты.
Напомним, Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине 11 июля. Он предполагает, что у двух народов будут равные права на территории страны. Также он обещал упростить правила пересечения границы между Украиной и Польшей. Во всех этих процессах увидели начало сдачи территории Незалежной полякам.
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