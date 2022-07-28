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28 июля, 13:41

Рада уравняла поляков в правах с украинцами

Верховная рада Украины приняла законопроект об особых гарантиях для поляков

Верховная рада уравняла граждан Польши в правах с украинцами. За соответствующий законопроект проголосовали 283 нардепа.

"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283", — написал в телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Закон предусматривает разрешение находиться на Украине без специальных документов в течение полутора лет и пользоваться всеми правами и свободами гражданина страны, например, работать без получения разрешения, становиться налоговыми резидентами, учиться, лечиться, получать социальные выплаты.

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Напомним, Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине 11 июля. Он предполагает, что у двух народов будут равные права на территории страны. Также он обещал упростить правила пересечения границы между Украиной и Польшей. Во всех этих процессах увидели начало сдачи территории Незалежной полякам.

Обложка ©

Sergei Chuzavkov / SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Александра Вишнякова

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