Рада уравняла поляков в правах с украинцами

Верховная рада уравняла граждан Польши в правах с украинцами. За соответствующий законопроект проголосовали 283 нардепа.

"Рада поддержала в целом законопроект об особых гарантиях для граждан Польши. За — 283", — написал в телеграм-канале депутат украинского парламента Ярослав Железняк.