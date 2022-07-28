В МИД Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма

В Министерстве иностранных дел Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Их озвучил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, передаёт телерадиовещательная корпорация YLE.

В числе ограничительных вариантов — полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства. Кроме того, внешнеполитическое ведомство предлагает ограничить число принимаемых заявлений на получение визы, а также разрешать въезд в Финляндию лишь по веской причине родственникам финских резидентов. Например, на лечение или похороны.