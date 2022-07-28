В МИД Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма
В Министерстве иностранных дел Финляндии предложили шесть вариантов ограничения российского туризма в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Их озвучил глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер, передаёт телерадиовещательная корпорация YLE.
В числе ограничительных вариантов — полное прекращение оформления виз для россиян, что запрещено законами ЕС и правилами Шенгенского пространства. Кроме того, внешнеполитическое ведомство предлагает ограничить число принимаемых заявлений на получение визы, а также разрешать въезд в Финляндию лишь по веской причине родственникам финских резидентов. Например, на лечение или похороны.
Помимо этого в финском МИД могут аннулировать все выданные визы у россиян или закрыть границу для пассажирских перевозок. Заключительный вариант — руководствоваться общим решением Евросоюза, в линии которого Финляндия и декларирует направление своей политики.
Напомним, ранее ведущие парламентские партии Финляндии потребовали не выдавать визы россиянам. В МИД РФ не исключили, что Европа может оставить граждан страны без "шенгена". Однако официальный представитель российского ведомства Мария Захарова предостерегла Финляндию от подобного шага. Она заявила, что ограничение поездок "росграждан" по политическим мотивам станет очередным шагом к ухудшению двусторонних отношений.
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