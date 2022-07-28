На Украине признали, что им придётся переписать историю для победы над русским миром

Киеву придётся переписать всю историю Второй мировой войны, чтобы одержать победу над русским миром. К такому выводу пришёл советник главы МВД Незалежной Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, нынешняя история, якобы написанная в 70-х годах прошлого века, уже "морально устарела".

"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем, на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", — отметил Денисенко.