На Украине признали, что им придётся переписать историю для победы над русским миром
Советник МВД Украины Денисенко призвал переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией
Киеву придётся переписать всю историю Второй мировой войны, чтобы одержать победу над русским миром. К такому выводу пришёл советник главы МВД Незалежной Вадим Денисенко в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, нынешняя история, якобы написанная в 70-х годах прошлого века, уже "морально устарела".
"Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем, на самом деле, вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны", — отметил Денисенко.
Отметим, что на самом деле власти Украины давно практикуются в переиначивании истории и немало в этом преуспели. К примеру, сегодня президент Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности, который отмечается 28 июля. Слова Зеленского уже высмеяли и в МИДе, и в Совете Федерации.