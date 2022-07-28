Финского волейболиста отстранили от сборной за отказ исключить выступление в России

29-летний Керминен, которого считают лучшим волейболистом Финляндии, наказан за отказ полностью исключить выступление в России в будущем. Звёздного либеро в составе национальной команды заменит Никлас Бейлин.

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Керминен выступал за московское "Динамо" с 2020 года. В составе бело-голубых он стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны. До этого спортсмен в течение пяти лет играл за кемеровский "Кузбасс", с которым также побеждал в национальном первенстве.