НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 июля, 13:51

Финского волейболиста отстранили от сборной за отказ исключить выступление в России

Финского волейболиста московского "Динамо" Лаури Керминена отстранили от игр в составе национальной команды. Об этом сообщает Iltalehti.

29-летний Керминен, которого считают лучшим волейболистом Финляндии, наказан за отказ полностью исключить выступление в России в будущем. Звёздного либеро в составе национальной команды заменит Никлас Бейлин.

Почему легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, игравший за "Спартак", теперь требует сажать в тюрьму за работу в России

Почему легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек, игравший за "Спартак", теперь требует сажать в тюрьму за работу в России

Керминен выступал за московское "Динамо" с 2020 года. В составе бело-голубых он стал двукратным чемпионом России, выиграл Кубок и два Суперкубка страны. До этого спортсмен в течение пяти лет играл за кемеровский "Кузбасс", с которым также побеждал в национальном первенстве.

Обложка ©

ВК "Динамо"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров