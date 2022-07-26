Что за певец Shaman: биография Ярослава Дронова, покоряющего сердца песней "Я русский"

В топе трендов русскоязычного сегмента "Ютуба" несколько дней подряд держится клип на песню "Я русский". За день композиция певца Шамана набрала один миллион просмотров, а спустя четыре дня число оценивших новый патриотический хит перевалило за 3,3 миллиона.

Клип на песню Шамана "Я русский". Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Вот что про детище, которое "произвело эффект разорвавшейся бомбы", говорит сам Shaman: "Я РУССКИЙ — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню". Так кто такой певец Шаман?

Песня "Я русский" в исполнении Шамана четвёртый день держится в трендах русскоязычного сегмента "Ютуба". Скриншот © YouTube / В тренде

Какое настоящее имя певца Шамана?

С музыкантом, выступающим под псевдонимом Shaman, многие из вас, возможно, уже знакомы. Настоящее имя Шамана — Ярослав Дронов, в 2014-м парень участвовал в третьем сезоне шоу "Голос". Певец тогда дошёл до финала, занял второе место. Его наставницей была Пелагея. Почему Ярослав Дронов взял псевдоним Shaman? Музыкант признавался, что ему не подходит обычное человеческое имя, да и фанаты раньше неоднократно сравнивали его с шаманом — так и родился псевдоним.

Шаман, вообще, это мой сценический псевдоним. Я всегда себе хотел взять псевдоним, чтобы разделить, скажем так, жизнь обычную, бытовую от сценической, потому что я себя продюсирую самостоятельно, и то, что вы видите на сцене, эта вся визуальная история, картинки, вот эта причёска и так далее — это, в общем-то, всё дело моих рук. Поэтому мне было крайне важно разделить. Плюсом ко всему когда я выступаю на сцене, даю концерты, из меня выходит некая такая сущность, энергия, которая просто всё на своём пути сносит и которой ну никак не подходит человеческое имя. <...> На этот псевдоним меня натолкнули почитатели моего творчества, возможно, поэтому он так прижился. И мне нравится Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Сколько лет Ярославу Дронову?

Ярослав Дронов — профессиональный музыкант, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных. А ещё Шаман занял третье место в третьем сезоне "Фактора А" Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / shaman.me

Ярославу Дронову 30 лет, Шаман родился в городе Новомосковске Тульской области 22 ноября 1991 года и обожал музыку с детства. Безусловно, сказалось окружение: прабабка была солисткой в Оренбургском хоре, мама всегда хорошо пела, а отец играл на гитарах — акустической и электрогитаре.

Откуда взялся певец Шаман: биография Ярослава Дронова

С четырёх лет Дронов пел в детском вокальном ансамбле. Спустя полгода репетиций впервые вышел на сцену и с тех пор ведёт активную концертную деятельность. Ярослав учился в музыкальной школе, а музколледж закончил по специальности "руководитель народного хора". В 2012-м будущий Shaman перебрался в Москву, поступил в Гнесинку на факультет эстрадно-джазового пения. В 2013–2014 годах участвовал в шоу "Фактор А" и "Голос", где занял третье и второе место соответственно. После солировал в группе, выступал с концертами по всей России — до 2017 года. А в 2018-м Дронов начал сольную карьеру.

Музыка — это единственная профессия, которой я занимался с четырёх лет. Но, если честно, я бы хотел поработать дворником! А знаете почему? Это занятие, которое отвлекает от мирской суеты. Дворники ведь очень одинокие. Мне это ощущение частенько требуется Певец Shaman (Ярослав Дронов)

Кстати, в интервью перед финалом "Голоса" музыкант рассказывал нам, что не ходит на тусовки, — не может себя заставить. А ещё Шаман признавался, что планирует перевезти в Москву жену Марину и дочь (сейчас девочке восемь лет). С тех пор много воды утекло, с супругой, которая была старше на шесть лет, Дронов развёлся. В интервью Алёне Жигаловой, которое вышло на ютуб-канале Super, Shaman рассказал, что происходит в личной жизни после развода. Сейчас Ярослав жалеет, что когда-то впустил камеры "в семью", дав понять, что несвободен, и не исключает, что это повлияло на разрыв с Мариной.

Огромное количество людей, огромное количество внимания к её персоне, тогда ещё, когда всё это [происходило], писали ей: а как найти такого же мужа. И я после этого дал себе обещание, что эта личная жизнь — она действительно личная, и эта территория, которая должна быть просто табуированной темой Певец Shaman (Ярослав Дронов)

По словам Шамана, не в восторге от повышенного внимания к их персонам и его родители, и бывшая жена, потому пытаются всячески шифроваться. А сам Дронов личную жизнь "не скрывает, но не афиширует".