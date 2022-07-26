Бывший парень "Мисс России – 2022" рассказал, как она выглядит без макияжа

Бывший возлюбленный победительницы конкурса "Мисс Россия – 2022" Анны Линниковой — модель и продюсер Артемий Журавлёв в беседе с kp.ru поделился подробностями об отношениях с девушкой, её характере и о том, как же она выглядит без макияжа.

Парень рассказал, что с Анной он познакомился в студии, где у девушки были съёмки, а он ассистировал продюсеру. По словам Артемия, зацепили его глаза красавицы. Молодые люди долго переглядывались, а через несколько дней договорились встретиться.

"Она нежная, мягкая, себя не выпячивает. Когда она с друзьями, то занимает много пространства, может лидерские качества проявить. Амбициозная, всегда стремилась больше работать, часто книги читала, праздно время не проводила", — поведал Журавлёв о характере бывшей девушки.

Как утверждает молодой человек, Анна всегда мечтала сниматься в Голливуде. Она пыталась как можно скорее заполучить нужные для этого связи, добавил Артемий, отметив, что "какие-то уже есть". В конкурсе "Мисс Россия" девушка мечтала поучаствовать с 2020 года, а после покорить и "Мисс Мира". И всё-таки парень поделился, как же победительница конкурса выглядит без макияжа.

"Для меня так было даже лучше. Без него она мне нравилась больше. Я в принципе не люблю макияж, из-за того, что связан со всей этой индустрией. Мне макияж кажется чем-то немного вульгарным и приевшимся, а натуральная красота вызывает восхищение. Сама Аня тратила много времени и ресурсов, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. За фигурой следила с помощью спорта, фитнеса. Одно время и конным спортом занималась. Но мы спокойно могли и в "Макдоналдс" сходить", — поделился Артемий.

Рассталась же пара, по словам экс-бойфренда, из-за того, что они оказались в токсичных созависимых отношениях и не сошлись характерами. При этом рассказать, в чём именно возникли противоречия, молодой человек затруднился.

"Взгляды на жизнь у нас были схожие, но где-то мне не нравилось её поведение, где-то ей — моё отношение. Я был слишком холоден, а она из-за этого — жестока. Ну как жестока, у женщин такое бывает, когда они хотят обратить на себя внимание", — заключил Журавлёв.